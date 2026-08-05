El diputado viene siendo investigado por un plazo de 60 días, ante la Fiscalía Suprema de Familia, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Se han dispuesto más de diez diligencias a fin de verificar la agresión denunciada. Por ello, se dispuso que el diputado pase por una pericia psicológica.

En tanto, en el Congreso de la República ya se presentó la primera denuncia en contra del diputado de Juntos por el Perú, para quien piden también la suspensión en el cargo por 120 días mientras se procesa su caso en el fuero político de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

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Pérez Mallqui fue detenido el pasado 30 de julio, luego de ser denunciado por presunta agresión física en contra de su expareja al interior de la Comisaría de San Miguel. Horas antes, el diputado había sido trasladado a dicha dependencia policial por haber ejercido presunta violencia psicológica contra la víctima, luego de ingresar a su domicilio, de acuerdo a la denuncia policial.

El Comercio buscó la versión de Pérez Mallqui y de su abogada Gabriela Estefanero, pero no respondieron.

JULIÁN PÉREZ MALLQUI

No lo denunció antes, por vergüenza: “Se volvió violento conmigo”

De acuerdo al acta de la declaración brindada por la víctima en sede policial y que ya se encuentra en manos de la Fiscalía Suprema de Familia, no era la primera vez que el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, ejercía violencia en su contra.

Al ser consultada sobre el tema, la denunciante recordó que ya habían existido otros episodios cuando lo visitaba en su vivienda de Pichari.

Incluso, indicó, que le comentó de dichas acciones a la hermana del diputado, quien le dijo que su hermano era “violento”.

“Fueron muchas veces (los actos de violencia familiar) en el cuarto del distrito de Pichari y posteriormente en la casa de Pichari. No denuncié, pero sí le comuniqué a su hermana C. Pérez y ella me dijo que su hermano era violento.” Declaración de la expareja del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui

En la misma declaración, la víctima señaló que los primeros años de la relación con el denunciado “eran muy buenos”. Sin embargo, luego todo cambió, “fue agresivo, en el distrito de Pichari, en su cuarto, una relación muy complicada. Se volvió violento conmigo”, remarcó.

Declaración de la empareja del Diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui.

En otro momento, la víctima habría reconocido que no había interpuesto ninguna denuncia previa contra el ahora diputado, por “vergüenza”.

Así lo narró el comisario de San Miguel quien también rindió su declaración debido a que fue él quien dispuso la detención del diputado, debido a los actos de violencia física que se habrían dado al interior de dicha dependencia policial.

Al ser consultado si la denunciante le había informado que era la primera vez que Pérez Mallqui la agredía, el efectivo policial narró que la víctima le indicó que “no era la primera vez”.

“Que, por información de la víctima mencionó que no era la primera vez que la agredían físicamente y psicológicamente, sin embargo, era su primera vez que presentaba su denuncia”, manifestó el comisario.

Posteriormente, el oficial PNP relató que la denunciante señaló que no lo había denunciado antes por “vergüenza”, a la reacción de sus hijos y porque ello pudiera “afectar su trabajo actual”.

“Esa fue una de mis preguntas a la víctima, a la cual respondió que era por vergüenza. Tenía miedo de las reacciones de sus hijos, temía que esto pudiera afectar su trabajo actual, me indicó que tomó la decisión porque llegó a un nivel de hartazgo, que esta vez no volvería con él y que si antes lo hizo fue por presión, por la familia de él. Señaló, además, que sus hermanas tenían pleno conocimiento de su conducta de agresividad hacia ella, tanto física como psicológica, por eso no denunció.” Comisario de la Comisaría de San Miguel

Declaración del Comisario de la Comisaría de San Miguel

El jefe policial también confirmó que la víctima presentaba lesiones en los brazos, luego de que se produjera el altercado con el diputado Pérez Mallqui, dentro de la comisaría.

Al respecto, indicó que la víctima presentaba “lesiones recientes”, las mismas que tenían “una tonalidad rojiza”.

“Que, le pedí que extendiera ambos brazos, en ambos lados recuerdo que tenía una herida de haber tenido una vía y en el otro lado presentaba rastro en la piel, el brazo como en el antebrazo de que había sido forcejeada, además delante del suboficial y de la cem y mostró entre sus extremidades inferiores, mostró lesiones recientes”, relató.

Declaración del Comisario de la Comisaría de San Miguel

Esto también fue confirmado por otros efectivos policiales que rindieron su manifestación ante los representes del Ministerio Público. Si bien, indicaron que no vieron directamente la agresión física denunciada, indicaron que la víctima sí presentaba signos de haber sido forcejeada.

El suboficial S2 PNP J.U.E.C, señaló que la expareja del diputado presentaba “algunos moretones de color medio oscuro a la altura de su pierna”, pero desconocía su precedencia.

“Que, a simple vista se le notó presuntas lesiones ya que presentaba el brazo rojizo”, dijo al ser consultado sobre las lesiones de la agraviada.

La Suboficial S3 PNP A.T.E.F narró en su declaración que las lesiones de la víctima que pudo ver “fue en el brazo derecho” y “en la parte de la pierna, ella mostraba algo morado”.

Él le pidió retirar la denuncia

En otra parte de su declaración, la Suboficial S3 PNP A.T.E.F narró que fue testigo presencial del pedido que le hizo el diputado Pérez Mallqui a su expareja para que retire la denuncia y que hagan pasar lo ocurrido como un “retiro voluntario” del hogar.

“(…) dentro de la oficina se encontraban las dos personas, porque cerraron la oficina, porque la prensa se encontraba afuera; ahí ellos tuvieron un intercambio de palabras, el varón le decía: "la prensa está afuera, me va a hacer mierda, hay que hacer esto como un retiro voluntario". La sra. le decía: "no es la primera vez que me golpeas. Ya estoy cansada”. Declaración, la Suboficial S3 PNP A.T.E.F

Los documentos forman parte de un informe policial dirigido a la Fiscalía Suprema de Familia dando cuenta de todos los actos realizados durante las 48 horas luego de sucedidos los hechos.

Declaración, la Suboficial S3 PNP A.T.E.F

Junto a estos documentos, también se le entregó al fiscal supremo Luis Arce Córdova, el certificado médico legal practicado al diputado y a su expareja.

Según los mismos, Pérez Mallqui no presentaba ninguna lesión física; mientras que en el caso de la denunciante, presentaba “signos de lesiones traumáticas recientes” al momento de los hechos.

La Fiscalía Suprema de Familia dispuso realizar diversas diligencias como pericias psicológicas al Diputado de Juntos por el Perú y a su expareja.

“Resulta pertinente, útil y conducente, que la División Médico Legal practique una pericia psicológica al denunciado Julián Luis Pérez Mallqui, con la finalidad de determinar su perfil de agresividad y control de impulsos; a efectos de contar con mayores elementos que nos permitan emitir, en su oportunidad, el pronunciamiento correspondiente”, explicó el fiscal.

Además, se recabará la declaración de dos testigos que habrían presenciado el ingreso del diputado al inmueble de la denunciante.

JULIÁN PÉREZ MALLQUI INGRESÓ COMO DIPUTADO POR EL PARTIDO JUNTOS POR EL PERÚ LIDERADO POR ROBERTO SÁNCHEZ

También se requirió “un pronunciamiento ampliatorio” por parte de la División Médico Legal, a efectos de que precisen lo concerniente a la colorimetría de las lesiones presentadas y descritas en el Certificado Médico Legal N°: 039118-VFL de fecha 30 de julio de 2026.

También se dispuso recabar la declaración del denunciado Pérez Mallqui, quien inicialmente se negó a declarar, pero solicitó a la fiscalía rendir su declaración y visualizar su celular ya que existirían mensajes que guardarán relación con los hechos.

Por ello, se dispuso visualizar y transcribir el contenido del teléfono celular de Pérez Mallqui.

Además, se ordenó recabar los antecedentes judiciales, penales y policiales del diputado de Juntos por el Perú, entre otras diligencias.

Diligencias de la Fiscalía Suprema de Familia

Diligencias de la Fiscalía Suprema de Familia

Defensa de la expareja de Pérez Mallqui señala que su patrocinada tiene “miedo”

Juan Barrantes, abogado de la expareja del diputado de Juntos por el Perú, señaló a El Comercio que se encuentran a la espera de que la Fiscalía Suprema de Familia programe las fechas de las diligencias que se han dispuesto en el caso.

Señaló que, hasta la tarde del martes último, no se habían programado las fechas y refirió que podría ser debido a la “carga procesal que tienen los despachos, se puedan tomar su tiempo”. No obstante, indicó que acudirá a la sede fiscal y policial para conocer cuándo se señalarán las fechas para el avance del caso.

“Estamos a la espera de que la Fiscalía Suprema de Familia nos notifique las fechas de las diligencias que ha señalado, aún no las han programado. Se han dispuesto varias diligencias en sede fiscal, pero todavía no se han señalado las fechas”, manifestó.

De acuerdo al abogado, su patrocinada se siente “atemorizada” de que el denunciado Pérez Mallqui, pueda volver a su domicilio para “vengarse”. Aunque, reconoció que hasta el momento el diputado de Juntos por el Perú, no ha buscado contactarse con su patrocinada y que, como víctima, también cuenta con garantías.

“He tenido comunicación con ella, y me indicó que lo que más quiere es que el investigado Pérez Mallqui no se acerque a su vivienda, que no se comunique con ella. Ella tiene miedo que ese señor vuelva a su domicilio, a ingresar intempestivamente y quiera vengarse o buscar algo contra ella por haber denunciado. Sobre todo porque quiere salvaguardar a su familia y sus menores hijos.” Juan Barrantes, abogado de la expareja del Diputado de JP, Julián Pérez Mallqui