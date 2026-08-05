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Resumen

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“Fueron muchas veces [los actos de violencia familiar] en el cuarto del distrito de Pichari y posteriormente en la casa de Pichari”. Así lo afirmó en su manifestación la expareja del diputado de Juntos Por el Perú (JP), Julián Luis Pérez Malqui, a quien habría agredido física y psicológicamente según la denuncia.

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