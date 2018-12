Expertos afirman que el Congreso sí puede debatir el retorno del Senado

El Congreso sí puede debatir el retorno del Senado, a pesar de que esta opción fue rechazada en el referéndum del pasado domingo 9 de diciembre. Así lo afirmaron el abogado experto en derecho electoral José Tello Alfaro y el constitucionalista Aníbal Quiroga, quienes coincidieron en que la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos no es aplicable en este caso.

La referida norma establece en su artículo 43 que, si el resultado de la consulta popular “deviene en negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de dos años”.

“Esto no se aplica porque estamos ante un referéndum confirmatorio de lo que se votó en el Parlamento, es una reforma constitucional planteada por el presidente y no por un ciudadano o un promotor. Esta norma no se aplica para nada y no viene al caso”, refirió Tello Alfaro.

Consideró que en el Perú existe “un problema de subrepresentación”, por lo que es necesario que el Parlamento aborde la bicameralidad de manera “urgente”.

Quiroga detalló que la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos solo tiene efecto cuando “los ciudadanos proponen una ley que va a referéndum y se desaprueba”. “Lo que ha sucedido ahora es inédito, nunca un presidente le había pedido al Congreso la modificación de la Constitución vía referéndum, acá no ha habido participación ciudadana. La iniciativa ha sido del Ejecutivo”, acotó.