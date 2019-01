Expertos creen que denuncia de Vilcatoma contra Vizcarra será archivada

Tres especialista en temas constitucionales coincidieron en señalar que la denuncia constitucional presentada este miércoles por la congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) contra el presidente Martín Vizcarra será archivada, pues consideran que no tiene asidero jurídico. La parlamentaria cuestiona al mandatario por haberse mantenido como accionista y directivo de la empresa C y M Vizcarra cuando fue ministro de Estado.

Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, dijo que la denuncia es improcedente porque hay una disposición clara y precisa en la Constitución, el Art. 117, que indica que el presidente de la República solo puede ser acusado en su mandato por casos excepcionales como impedir las elecciones generales, regionales o municipales, por disolver ilegalmente el Congreso o por traición a la patria.

"La denuncia de la señora Vilcatoma no es viable y ella como congresista, abogada y ex procuradora lo sabe, por eso llama la atención que la haya formulado, más parece estar dirigida a las tribunas, pues el Congreso obviamente la va a archivar", dijo el abogado constitucionalista a El Comercio.

Óscar Urviola, también ex presidente del Tribunal Constitucional, manifestó que "el objetivo del Art. 117 de la Constitución es que el presidente, que debe encargarse de los asuntos más importantes para la nación, no pueda ser distraído por cualquier denuncia o acusación. Por lo tanto, si los hechos que menciona la congresista Vilcatoma pudieran ser ciertos o no, eso se podrá ver recién cuando termine su mandato", dijo.

El abogado constitucionalista Luciano López- Flores también considera que la denuncia constitucional de Yeni Vilcatoma "será archivada de plano en el Congreso, pues el Art. 117 de la Carta Magna es preciso y no admite dudas, lo que está planteando la parlamentaria es improcedente".

En cuanto a la denuncia penal que Yeni Vilcatoma también ha presentado contra Martín Vizcarra ante la fiscalía de la Nación por los mismos hechos, López-Flores sostiene que esta puede tener dos posibilidades, según cómo la titular del Ministerio Público interprete el Art. 117.

El abogado dice que una opción podría ser que la fiscal de la Nación responda que, como se está presentando una denuncia penal contra un funcionario que tiene beneficio de antejuicio político y está ejerciendo la presidencia de la República, no se puede hacer nada porque el Art. 117 de la Constitución lo protege.

La segunda posibilidad sería, según López-Flores, que la fiscal de la Nación abra diligencias preliminares basada en la sentencia del TC 0013/2009/AI que permite iniciarlas contra los funcionarios con inmunidad. Pero agregó que no se podrá avanzar más.

"Cuando se agoten las diligencias preliminares y si se encuentran indicios de delito no se podrá formular denuncia constitucional porque el Art. 117 lo impide. Todo quedará allí nomás pero al menos se habrá podido haber iniciado una investigación", expresó López-Flores.

Respecto a la aparente incompatibilidad al Art. 126 a la que alude Yeni Vilcatoma y que habría cometido Vizcarra, García Toma dice que efectivamente no se puede ser ministro de Estado y ejercer actividad económica empresarial. "En el supuesto caso de que eso fuese cierto, estaríamos hablando de una incompatibilidad, pero eso podría ser objeto de una denuncia al finalizar su periodo presidencial y no antes", precisó.