Expertos cuestionan falta de coordinación en fiscalías

Desorden, descoordinación y, por lo tanto, urgencia de un solo equipo que se encargue de las investigaciones del capítulo peruano del Caso Lava Jato. Dos ex procuradores y un abogado penalista coincidieron en listar los problemas que afronta la fiscalía últimamente y que sería una de las razones del reciente impasse.

“Es que estamos desordenados, no solo por problemas de liderazgo. Hay que reconocerlo: el caso no ha estado suficientemente coordinado este año y creo que es momento de hacer un giro”, señaló el ex procurador César Azabache.

Para el ex procurador ad hoc Luis Vargas Valdivia, quien también afirmó que existen problemas en la coordinación, hay “varios actores y seudoactores” que hacen anuncios sobre el proceso de colaboración eficaz como, por ejemplo, sobre los montos de la reparación civil. Recordó el trabajo en el Caso Fujimori-Montesinos y dijo que a eso deben apuntar la fiscalía y la procuraduría.

“Si uno se pone del lado de Odebrecht y las autoridades de Brasil, lo que sienten es que hay varias entidades que pretenden intervenir cuando no están al tanto o no conocen estos temas”, manifestó a este Diario.

El abogado penalista Carlos Caro consideró que, además de subsanar la falta de unificación en la fiscalía para el Caso Odebrecht, se requiere una mejor estrategia. Agregó que la colaboración no se puede convertir en un mecanismo para presionar a los fiscales.

“Desde mi punto de vista, todo el caso debería estar unificado con una sola estrategia. Se necesita un trabajo conjunto”, sostuvo.