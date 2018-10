Cuestionan que fiscal pida a José Domingo Pérez informe sobre su esposa

La fiscal superior Lourdes Téllez, coordinadora especializada en delitos de corrupción, negó ayer que esté presionado u hostilizando al fiscal José Domingo Pérez.

Esta declaración la dio a raíz de la solicitud al fiscal del Equipo Especial para que le explique por la contratación de su esposa Vanessa Medina Muñoz en Perú Compras, institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

Téllez aseguró que busca prevenir un posible conflicto de intereses en la investigación del Caso Chinchero, a cargo de Pérez, que involucra a altos funcionarios del actual gobierno.

“Se trata de un cargo de confianza [el de la esposa de Pérez]. Lo adecuado es solicitar apartar del caso si se encuentra conflicto de intereses”, dijo a través de un comunicado.

No obstante, expertos consultados coincidieron en que el requerimiento es un “exceso sin sustento legal y hostigamiento” hacia el fiscal, quien sustentará hoy el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori y miembros de Fuerza Popular.

–No está dentro de sus facultades–

​Los ex fiscales Avelino Guillén y Víctor Cubas, el ex procurador Luis Vargas Valdivia, y el abogado Luciano López afirmaron que dicha solicitud no está dentro de sus funciones como coordinadora anticorrupción.

Señalaron que en el Reglamento las Fiscalías especializadas no hay ningún punto que establezca que Téllez puede hacer ese tipo de control. "Desde el punto de vista legal no tiene competencias", indicó López.

En tanto, Cubas expresó que con su actitud Téllez podría estar incurriendo inclusive en un acto de abuso de autoridad. "No es fiscal de control interno”, indicó.

–Pedido–

Los especialistas indicaron en que si presumían de alguna irregularidad en la función de Pérez, el pedido se debió hacer a través de Control Interno, previa apertura de una investigación preliminar, o enviándole una solicitud al MEF para que informe sobre la contratación de la esposa del fiscal.

"Si considera que es una conducta indebida, tendría que verlo la Fiscalía Suprema de Control Interno y si considera que podría ser un delito sería el fiscal de la Nación, pero ella no tiene sustento legal para hacerlo", sostuvo Vargas Valdivia.

Indicó además que el MEF, al ser una institución pública y ante una petición de la fiscal, podrían entregarle toda la información respecto a la contratación de la esposa del fiscal José Domingo Pérez.

–No puede responder por su esposa–

​“El esposo no tiene por qué responder sobre la conducta de su esposa bajo ningún punto, como si ella fuera algo accesorio”, consideró también Guillén.

El ex fiscal supremo adjunto consideró que la decisión de Téllez es como "retroceder al Código Civil del siglo pasado" y que, además de que no tiene sustento legal, se trata de un "enfoque machista".

Vargas Valdivia tuvo una opinión similar: "¿Por qué el esposo tiene que responder por la conducta de la esposa? No le veo sustento ni menos un sentido de oportunidad".

–Cuestionamiento–

"Hay un exceso y un ánimo no disimulado de hostilizar al pedir el informe, hay una actitud de persecución. Que ella sea su superior y las razones que ha dado para solicitarlo no lo justicia", manifestó Cubas.

Al respecto, López consideró que genera suspicacia que en vista que Pérez tiene un caso emblemático "y trabajoso" como el de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, se le pida una información que no es de él, sino de su esposa.

"Me parece irregular. Está hostigando a un fiscal enarbolando funciones que no tiene", añadió.

Téllez fue nombrada coordinadora de las fiscalías anticorrupción el 24 de setiembre último, en reemplazo de César Zanabria.

En el 2011, fue nombrada jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima. El entonces fiscal supremo de Control Interno era Carlos Ramos Heredia, destituido fiscal de la Nación.