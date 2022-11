El ministro de Justicia, Félix Chero, designó al cuestionado Javier León Mancisidor como asesor en su sector. Dicho exfuncionario renunció hace unos semanas al cargo de Procurador General del Estado tras hacerse público que fue investigado por la fiscalía como parte de un presunto fraude para favorecer al narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’.

Tras conocerse la designación como Procurador, este Diario informó que en su edición del 25 de enero del 2013, El Comercio reveló que la fiscalía estaba investigando a León Mancisidor por un presunto fraude a favor de Zevallos, quien por entonces cumplía una condena de 20 años por narcotráfico y hoy tiene otra de 27 años por lavado de activos. En la fecha de esa publicación, León trabajaba como asesor del congresista fujimorista Carlos Tubino.

La investigación se abrió en abril del 2012 por apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal. Se le imputó –de acuerdo con el referido informe– ser el supuesto autor de un fraude que facilitó a Zevallos frustrar el desalojo de su familia de una residencia en Las Casuarinas, Surco, valorizada en US$1 millón. En sus descargos, León dijo que su accionar fue legal y que solo conocía a Zevallos porque tuvo que hacer “una transacción extrajudicial con él”.

Con relación a este tema, León dijo que jamás ha cometido un acto ilícito y que su separación del Colegio de Abogados se dio debido a que este ente había tenido un “criterio distinto” al del Poder Judicial, institución que ha resolvió que no había violado la ley según aseguró.

La resolución que oficializa su designación fue publicada este jueves en el diario oficial El Peruano y lleva la firma del titular del sector, Félix Chero.

El pasado 9 de octubre, León anunció su salida del cargo, apenas tres días después de ser nombrado, debido a las críticas generó su designación. En diálogo con la prensa, dijo que daba un paso al costado para proteger a su familia.

“He tomado la decisión de declinar del cargo, me da mucho pesar, esta es una institución nueva que no tiene mucha antigüedad y que merece todo el respaldo”, aseveró a la prensa el domingo 9 de octubre.

“Es un tema familiar, lo he conversado y se está generando demasiado problema, mi interés es fortalecer el sistema para que el abogado que va a juicio tenga todas las herramientas”, añadió.