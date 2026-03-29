Varios de estos candidatos incluso registran su primera experiencia laboral trabajando para las gestiones regionales de APP, de acuerdo con la información que consta en sus hojas de vida dadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

—El sólido norte —

Los principales casos detectados se encuentran en el Gobierno Regional de La Libertad, controlado por APP, donde siete de los actuales candidatos figuran como locadores de servicios. En la lista de diputados por La Libertad, la mitad de candidatos (cuatro de ocho) registra que ha brindado servicios a la gestión regional de APP. Los otros tres postulan al Senado y al Parlamento Andino.

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En el 2021, el mismo año que obtuvo su grado de especialidad en la Universidad César Vallejo de César Acuña, la actual candidata al Senado Catherine Blas se convirtió en docente de ese centro de estudios y proveedora del GORE La Libertad, bajo la presidencia del apepista Manuel Llempén (2019-2022).

Karla Rodríguez Herrera, sin estudios universitarios consignados en su hoja de vida, también aspira a una curul en el Senado. La administración regional la contrató, entre el 2016 y el 2025, primero como locadora y luego bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS).

Antes de ser candidata para diputada por APP, Katherine Gamboa obtuvo cinco órdenes de servicio, entre el 2023 y el 2025, para la Gerencia de Transportes del GORE La Libertad, en el período del entonces gobernador César Acuña.

Luis Yupanqui Oliva es otro aspirante a diputado por La Libertad. En su hoja de vida, no registra estudios universitarios ni experiencia política, pero fue contratado en el gobierno regional norteño, en el 2023, prestando servicios de asistencia en actividades operativas, también en la Gerencia de Transportes del GORE La Libertad.

El candidato a diputado y docente de la Universidad César Vallejo Dante Chávez Abanto también tuvo órdenes de servicios al GORE La Libertad, entre el 2024 y el 2025. Mientras que Luis Camacho Paz ha sido locador para la Gerencia de Minería de la misma administración regional antes de convertirse en candidato por APP.

—Tumbes y Ayacucho —

APP también ha presentado como candidatos a exlocadores del Gobierno Regional de Tumbes bajo la presidencia de Segismundo Cruces (2023-2025), el gobernador que fue detenido, en febrero pasado, por una investigación por presunto lavado de activos.

En lista para el Senado por Tumbes figura Ivonne Reyes Ramírez, quien obtuvo varias órdenes de servicio, entre el 2023 y el 2025, por el concepto de protocolo y publicidad en medios de comunicación.

La postulante a diputada Britty López, actualmente investigada por la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, junto con Segismundo Cruces, fue proveedora de servicios en el GORE Tumbes. En total, las órdenes suman S/155 mil por “asistencia técnica en ingeniería”, entre el 2023 y el 2024.

En Ayacucho, cinco de los postulantes de APP han trabajado durante las dos gestiones de Wilfredo Oscorima –hoy afiliado en APP– en el Gobierno Regional de Ayacucho. Luis Ledesma, postulante al Senado, fue contratado por el GORE Ayacucho para la producción de spots televisivos en la gestión de Oscorima.

Sandra Azpur Vergara, aspirante a senadora, y César Lagos Taboada, candidato a diputado, señalaron en su hoja de vida que trabajaron como “peón” en labores de apoyo para el GORE entre el 2023 y el 2025, cuando Oscorima era gobernador.

Humberto Acuña anunció en redes sociales el retorno de Wilfredo Oscorima a APP.

De locador a candidato

El candidato al Parlamento Andino Jorge Rodríguez Briceño ha realizado todos sus estudios superiores en la UCV de César Acuña y solo consigna como experiencia laboral su paso como “abogado” en el Gobierno Regional de La Libertad.