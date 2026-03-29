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Resumen

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Alianza Para el Progreso (APP) parece haber recurrido a todos los espacios posibles para rellenar sus listas parlamentarias en regiones. Al menos 15 candidatos al Congreso y al Parlamento Andino figuran como locadores en los gobiernos regionales que administra el partido que lidera el candidato presidencial César Acuña.

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