Javier Bueno, exsubcomandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), denunció que el actual jefe de dicha institución, Javier Gallardo, benefició a los allegados del presidente Pedro Castillo en el proceso de ascensos de la policía. Indicó que el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, también tuvo protagonismo en el proceso.

En declaraciones a PBO este domingo 23 de enero, dijo que en el proceso de ascensos se dio un “contubernio” entre Gallardo y el jefe de Estado. Explicó que, producto de estas irregularidades, decidió renunciar.

“Gallardo ya estaba comprometido en favorecer en todo sentido al Gobierno de turno, al señor Castillo, ahí empieza un acuerdo, un contubernio entre ambos. Al señor presidente le convenía tener generales sumisos a él, leales a él, y se acercaba el proceso de ascensos y todo coronel que le pidiera un favor a Pedro Castillo era bienvenido porque lo iba a tener en sus manos después cuando ascienda a general”, manifestó.

“Gallardo no me dejó hacer observaciones en el proceso de ascensos, a partir de ahí hago un informe, sobre la serie de irregularidades en el proceso de ascensos. Ahí me doy cuenta de que este señor [Gallardo] va a beneficiar a unos coroneles, va a beneficiar a la lista que le envíe Castillo y luego va a poner generales de su entorno, no quise manchar mi imagen con este proceder del comandante general”, dijo al ser consultado sobre su renuncia, ocurrida en noviembre del año pasado.

Exsubcomandante de la PNP denuncia que Javier Gallardo benefició en ascensos a coroneles allegados a Pedro Castillo

“Lo que ha pasado en la PNP es más grave aún de lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas cerraron filas con los ascensos. Gallardo fue en búsqueda de Castillo antes de que asuma el poder, hay una organización legal para sacar adelante proceso de ascensos, pero detrás de esto hay otra organización que busca ascender a los recomendados [de Castillo]”, agregó.

En otro momento, aseveró que, debido a la apretada agenda de Castillo Terrones, delegó este trabajo a su secretario, Bruno Pacheco. Señaló que ha oído que se habrían producido entregas de dinero hacia ambos a cambio de determinados ascensos.

“El primer concierto de voluntades es entre Gallardo y Castillo, pero como Castillo no andaba permanentemente en palacio porque salía a provincias y extranjero, le encargó el tema al señor Bruno”, sostuvo.

“El señor Bruno y Gallardo habrían manejado todo este proceso de ascensos en la PNP, y por eso se dice que en este proceso de ascensos, el interés particular, personal, de esas personas habría sido el cobro de 25 mil dólares por ascenso de cada policía”, añadió.

El pase a retiro, en noviembre del 2021, del teniente Bueno se dio luego de que este denunciara supuestas irregularidades en el proceso de ascensos de la PNP a cargo de Javier Gallardo, quien había sido nombrado en el puesto semanas antes.

“El comandante general se ha convertido en un dictador. Él, acompañado de sus juntas calificadoras, deciden quiénes ascienden y quienes pasan al retiro, y quienes van a ocupar determinadas unidades”, refirió Bueno.

