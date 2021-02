El exviceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, emitió un comunicado suscrito por su equipo de trabajo, en el que remarca que la vacunación experimental contra el COVID-19 que tanto él como otros funcionarios del Ministerio de Salud recibieron en setiembre del 2020, “no fue oculta ni secreta”.

“La vacuna experimental recibida por el equipo de salud pública no fue oculta ni secreta. Los miembros del equipo de salud pública, incluidos los directores de las áreas operativas dependientes y los contactos cercanos de algunos miembros del equipo; fuimos a recibir la vacuna experimental al Centro de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; a vista de todos; no hubo nada oculto ni reservado”, señaló en un pronunciamiento.

Precisó que no hubo ninguna intención de ocultar la información a la opinión pública y que si no se difundió fue debido a que “aún no se había oficializado un protocolo”. En ese sentido, se disculpó “por la falta de transparencia institucional en la ejecución de la decisión de recibir” las dosis del laboratorio chino de Sinopharm.

“Presentamos nuestra disculpa pública y reconocemos la legítima consternación nacional e internacional, tanto en lo político como en lo científico y el cuestionamiento a la ética profesional. Reconocemos el cuestionamiento por la falta de transparencia institucional en la ejecución de la decisión de recibir la vacuna experimental en esas circunstancias de emergencia pandémica”, refirió.

Suárez Ognio aseguró que desconoce de la vacunación de personas ajenas al Ministerio de Salud y el equipo de investigación del referido centro de estudios e ignora las razones por las que fueron inoculados.

“Nuestro equipo solo sabía acerca de nosotros y el equipo de investigación. Desconocemos las razones por las cuales recibieron la vacuna experimental otros funcionarios u otras personas fuera de este entorno; pero al igual que nosotros todos merecen un digno y debido proceso”, indicó.

Además, explicó que, en el caso de sus familiares, la vacunación se produjo debido a que se utilizó “la misma lógica del trazado de contactos, pero en sentido inverso” con el objetivo de “crear una ‘burbuja’ de protección”.

Finalmente, el exviceministro sostuvo que tanto él como su equipo, se someterán a las investigaciones correspondientes a fin de ejercer su derecho a la defensa en un debido proceso.

“Si hemos cometido una falta que se nos investigue y nos sancionen en la justa medida, permitiéndonos ejercer la legítima defensa dentro de un debido proceso como cualquier ciudadano”, acotó.

(Documento: Luis Suárez Ognio)

