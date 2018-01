Kenji Fujimori se reunió ayer con los congresistas de Fuerza Popular (FP) que se abstuvieron en la votación de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Hoy [ayer] me reuní con los ‘Avengers’, los héroes que salvaron la democracia y cambiaron la historia. Mi eterno agradecimiento por su valentía. #Reconciliación = Reestructuración”, escribió en su cuenta de Twitter.

Fujimori acompañó el mensaje con una caricatura en la que los diez legisladores que se abstuvieron aparecen como superhéroes.

Clayton Galván, uno de los que se abstuvieron, afirmó a El Comercio que la de ayer no fue una reunión de trabajo, sino “solo un encuentro”. Informó además que no asistieron los diez que se abstuvieron. “Todavía no somos grupo. Estamos esperando que Fuerza Popular determine sobre nuestro caso”, respondió Galván cuando se le consultó si iban a tener un pronunciamiento grupal tras el indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

Bienvenido Ramírez, quien también estuvo en la cita, dijo a este Diario: “Estamos esperando cuáles serán las sanciones” de la bancada.

Anoche, Maritza García afirmó a El Comercio que en la reunión hablaron de establecer ciertas condiciones a Fuerza Popular para permanecer en el grupo congresal.

El bloque de Kenji Fujimori solicitaría la reestructuración de Fuerza Popular y la salida de Ana Herz de Vega y Pier Figari (principales asesores de Keiko Fujimori) de la cúpula partidaria. Esto último ya lo había pedido Kenji la semana pasada.

La bancada de Fuerza Popular debía reunirse ayer, pero al final no lo hizo. En cambio, Ramírez adelantó que hoy habrá otro encuentro de los que se abstuvieron y que espera que este grupo pueda encontrarse todas las semanas.