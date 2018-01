Facciones de Fuerza Popular sostendrán hoy reuniones claves

Lo que ayer parecía ser una suma para Kenji Fujimori terminó en resta. El anuncio que hizo ayer por la tarde sobre una nueva adhesión a su facción –compuesta por los diez congresistas que se abstuvieron en la vacancia, incluido él– fue aclarado poco después por el mismo ‘incorporado’, Federico Pariona.

El parlamentario por Junín llegó el lunes a Lima tras una larga estadía en Estados Unidos por temas de salud. Una de las primeras cosas que hizo fue reunirse ayer con Alberto y Kenji Fujimori. “Me comprometí a apoyar y defender el indulto. Incluso me he comprometido a conversar con las víctimas al igual que Kenji”, contó Pariona a El Comercio sobre el encuentro.

Antes de esa conversación, Kenji había aprovechado el contexto de la reunión para hacer un anuncio, como es costumbre, a través de su Twitter. “Nueva incorporación para los Avengers, con ustedes mi amigo Federico Pariona. La libertad le ganará al miedo. #UnaSolaFuerza, Reconciliación = Reestructuración”, publicó.

Pariona tiene una visión distinta sobre la cita. Cuando se le consultó sobre el anuncio de Kenji, respondió: “No tengo un grupo distinto, soy integrante de Fuerza Popular. No he tomado una decisión en contra de lo que ha decidido mi bancada; por el contrario, quiero que nuestros voceros nos ayuden a resolver las discrepancias”.

Cuando le insistimos por la afirmación de Kenji, dijo: “Eso hay que preguntarle a él”. Al consultarle sobre el escenario de una renuncia al bloque de Kenji, su postura siguió siendo la misma: “No habría que pensar en esto, a mí no me han hecho nada en la bancada, y siempre he sido un hombre disciplinado”.

Pariona luego indicó que defendería las “actitudes” de Kenji en la bancada. “Yo pido calma y mesura, empezando por los voceros. Si no ayudan a cambiar el escenario, esto puede degenerarse. Yo voy a sugerir reconocer algunas cosas”, refirió.

Desde el entorno de Kenji insistieron en que “solo falta el bautizo” de Pariona en el bloque. Varios miembros de la facción saludaron su supuesta incorporación.

A las 11:30 a.m. de hoy, Pariona se reunirá con Keiko Fujimori en el local partidario de jirón Morochucos, donde está la oficina de la lideresa de Fuerza Popular. Estarán sus colegas de bancada. Las reuniones del grupo parlamentario suelen ser los martes en Paseo Colón, en el Cercado de Lima.

—La otra cita—

El grupo de Kenji también se reunirá, pero una hora antes. Será cerca del Palacio Legislativo. En el encuentro debatirán la propuesta de Bienvenido Ramírez para renunciar formalmente a la bancada.

Maritza García y Clayton Galván ya rechazaron esa posibilidad. Incluso Galván habló de una posible reconciliación con el grupo de Keiko. “No sé si ellos piensan igual, [lo] dejo en manos de la lideresa de Fuerza Popular, nuestra presidenta Keiko Sofía Fujimori; debería poner orden y llamar a la reconciliación”, dijo a este Diario.

Juan Carlos Gonzales, del grupo de Keiko, dijo que si algunos de la facción de Kenji deciden “regresar”, deberían tener una “oportunidad”.

