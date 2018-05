"No es fácil obtener una medida cautelar de la CIDH"

El abogado del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, sostuvo hoy que sus defendidos contemplan presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la incautación de su vivienda en Surco.

Pedraza argumentó que la medida busca proteger los derechos fundamentales de la familia, "porque es absolutamente imprescindible que instancias internacionales vigilen nuestro procedimiento”.

En tanto Ollanta Humala y su esposa insistieron en calificar la orden del juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, como un “linchamiento político”.

Consultada sobre la posibilidad de que prospere una medida cautelar en dicho fuero internacional, la ex procuradora supranacional Delia Muñoz recordó que para poder recurrir al sistema interamericano, los Humala deben demostrar que han agotado el reclamo en sede nacional, que no existe vía para reclamar en el país, o que esta no funciona.

"Ese es el primer requisito en función a que la competencia del sistema interamericano es de carácter residual, es decir que el Estado peruano no es capaz de resolver la situación. Hay que responder la pregunta de si existe o no un recurso impugnatorio, o vía para reclamar", comentó Muñoz.

Más temprano otro de los abogados de los Humala, César Nakazaki, anunció que la orden de incautación será apelada.

Según explicó Muñoz a este Diario, el reglamento de la CIDH en el artículo 25 establece que para poder conceder medidas cautelares debe darse en forma concurrente tres requisitos. Uno, la gravedad de la situación; dos, la urgencia de la situación y en tercer lugar el daño irreparable.

La estrategia de los Humala, según comentó, es la de señalar que el Poder Judicial está parcializado y por esa razón se cuestiona al juez y al fiscal para intentar demostrar que el sistema judicial no es imparcial y no les garantiza el debido proceso.

La abogada estimó que la defensa de Humala podría buscar utilizar la sentencia del Tribunal Constitucional, que revocó la prisión preventiva, para invocar un agotamiento de la vía previa nacional.

"Debería terminar el proceso y existir sentencia firme y demostrar la vulneración de derechos en ese proceso. No es fácil obtener una medida cautelar de la CIDH", consideró.

La ex defensora del Estado peruano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, concluyó que la respuesta a una decisión judicial basada en la ley de pérdida de dominio, ha sido de abuso de derecho y persecución política con la finalidad de poder acceder a una instancia internacional.

Más datos

En el 2017 la CIDH recibió 1.037 pedidos de medida cautelar y solo concedió 45. En el caso de Perú, solo se otorgaron 2 medidas cautelares de un total de 70 pedidos de protección. La data es del informe anual 2017 que se emitió recientemente.

Lee también en Política...