‘Fact checking’: la posverdad de la política

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso.

En esta encuesta multimedia, opina acerca de lo que dijeron los cinco protagonistas de esta semana.

Martín Vizcarra, presidente de la República

​Lunes 14 de enero del 2019 en declaraciones a TV Perú.

“Se puede verificar que la empresa C y M Vizcarra nunca tuvo como cliente a la empresa Odebrecht. […] Hace 12 años, cuando era parte de la empresa, dio servicio de alquiler de maquinaria a unas empresas que hicieron la carretera Interoceánica Sur, pero ninguna fue Odebrecht”.

AFIRMACIÓN IMPRECISA

Según informó el programa “Panorama”, la empresa C y M Vizcarra, que el presidente integró hasta marzo del año pasado, alquiló maquinarias por S/323.004 al consorcio Conirsa –integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales– en la construcción de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur entre el 2006 y el 2008.

Si bien la empresa de Vizcarra no contrató directamente con Odebrecht, sí lo hizo con un consorcio donde la constructora brasileña manejaba el 70% de la inversión.

Karina Beteta, congresista de Fuerza Popular

Lunes 14 de enero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

​“Señalar que como consecuencia de haber removido del [Caso Lava Jato] a los dos fiscales [Rafael Vela y José Domingo Pérez] ahora no se podrán llevar a cabo las diligencias del 14 de enero en Brasil es totalmente falso. […] [Se postergaron] por dos motivos principales: uno, el cambio de mando; y lo segundo, el nuevo ministro de Justicia [brasileño] cambió a todos los procuradores en Brasil”.

INFORMACIÓN FALSA

En el oficio N° 13-2019- FSCEE-MP-FP, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, informó al fiscal José Domingo Pérez que los interrogatorios a Jorge Barata, ex representantes de Odebrecht en el Perú, y a otros ex ejecutivos de la constructora (programados entre el 14 y 18 de enero de este año) fueron suspendidos por la Procuraduría de Paraná (Brasil). ¿La razón? “La incertidumbre generada” tras el cese de ambos en la víspera del Año Nuevo.

Vela le pidió a Pérez Gómez notificar sobre esta medida a los abogados de los implicados en las investigaciones.

Tamar Arimborgo, congresista de Fuerza Popular

​Lunes 14 de enero en el proyecto de ley N°3795/2018-CR.

“Actualmente, la imposición del enfoque de género en las políticas públicas […] ha ocasionado grave daño a la niñez y juventud [...], problemas psiquiátricos y psicológicos, enfermedades de transmisión sexual, cambios indeseados de sexo biológico, alteración grave de la personalidad, entre otros efectos negativos como el sida y cáncer”.

INFORMACIÓN FALSA

Elmer Huerta, médico especialista en oncología y salud pública, consideró que el proyecto de ley de Arimborgo “no tiene ni pies ni cabeza”. Agregó que la propuesta es “copia” de las ideas del Colegio Americano de Pediatras, que tiene 500 integrantes y que es considerado “un grupo de odio” en los Estados Unidos.

“Este proyecto de ley es fanático, intolerante y de odio”, refirió en comunicación con RPP.

Arimborgo, luego de que Fuerza Popular quitara su respaldo a la iniciativa, adelantó que la retirará. Indicó que corregirá el punto cuestionado.

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama

Miércoles 16 de enero en declaraciones a RPP Noticias.

“Ojo, hay un error en llamarlo prófugo [a Jaime Yoshiyama], porque ese no es un término apropiado en la medida que él está impedido [de regresar al Perú] por una razón de fuerza mayor, no es que él esté huyendo de la justicia, no es que al conocer que había un requerimiento contra él salió disparado. Técnicamente hablando, sería un ausente”.

AFIRMACIÓN IMPRECISA

Según el inciso 2 del artículo 79 del Nuevo Código Procesal Penal, el juez declara, a solicitud del fiscal, “ausente al imputado cuando se ignora su paradero” y no se tiene evidencia que conoce del proceso que afronta. Sin embargo, el ex ministro de Transportes está en Miami (EE.UU.) y tiene pleno conocimiento del proceso por presunto lavado de activos que se le sigue.

Ariana Bassino, profesora de Derecho en la PUCP, afirmó que la figura de “ausente” no le corresponde a Yoshiyama, aunque precisó que tampoco se le puede calificar de “prófugo” si su defensa legal ha acreditado con documentos que no puede subir a un avión para retornar al Perú por motivos de salud.

Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista

​Miércoles 16 de enero en la Comisión de Fiscalización.

​“En esta lucha famosa que se hace contra la corrupción, todos sabemos que la lucha contra la corrupción se hace solamente contra un sector político, porque a otros que han hecho igual tipo de delitos y que han consorciado y han hecho organizaciones criminales no les pasa nada. ¿Por qué? Porque están del otro lado ideológico, no les pasa nada”.