icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al interior del Ejecutivo se vienen ajustando los últimos detalles de lo que será el proyecto de ley de facultades delegadas, entre otros, en materia de seguridad y el fenómeno de El Niño. A casi 30 días del anuncio efectuado por la propia presidenta Keiko Fujimori —en su mensaje a la Nación, el pasado 28 de julio— y tras una serie de idas y vueltas, el tema finalmente ya entró a su recta final en la interna del gobierno.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.