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Fue la propia jefa del Estado quien señaló que “esta semana” se presentará el pedido, un mecanismo constitucional que necesariamente deberá ser aprobado primero por el Consejo de Ministros antes de ser remitido al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, donde deberá ser dictaminado de manera inicial antes de pasar al Senado.

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales el domingo, Fujimori dijo que el gobierno que más rápido presentó un pedido de facultades lo hizo en 44 días y que su gobierno lo hará “en menos de 30 días”.

“Acá lo importante además es hacer una solicitud amplia, bien sustentada. Así es que esta semana debe estar llegando el pedido de facultades y será más rápido que en gobiernos anteriores”, dijo Fujimori.

La presidenta Keiko Fujimori junto a integrantes de su Gabinete Ministerial, en medio de los últimos ajustes al pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo llevará al Congreso. (Foto: Presidencia)

Sin embargo, de momento el gobierno mantiene con recelo y en reserva los detalles del proyecto, sobre todo tras la filtración, semanas atrás, de un primer borrador que generó una serie de críticas. Coincidencia o no, ahora el proyecto llegaría cuando el Congreso se encuentra en semana de representación —que inició este lunes— y cuando la mayoría de los 60 senadores y 130 diputados se encuentran desplegados al interior del país.

“De todo corazón”

En la sede de Torre Tagle, en el centro de Lima, un grupo de ministros se reunió este lunes por la mañana para la instalación de una comisión de alto nivel por la visita del papa León XIV. Al término de la reunión, algunos ministros fueron esquivos con la prensa, mientras que otros negaron que existan discrepancias en el Gabinete por este tema o expresaron su confianza en que será aprobado por el Congreso.

Consultado por El Comercio, el canciller Carlos Espá aseguró que “se está ajustando los últimos detalles” del pedido de facultades y que “ya en los próximos días” se presentará. “Estoy seguro, y se lo digo de todo corazón, que ese pedido de facultades va a ser aprobado por el Congreso de la República. Estoy seguro que el amor al Perú, que el patriotismo va a ser lo que va a primar, más allá de las diferencias políticas”, dijo Espá.

“Y que el Congreso de la República va a estar a la altura de las circunstancias y va a responder a este clamor de la inmensa mayoría de los peruanos de restablecer el orden y de poner mano dura a los criminales, a las organizaciones criminales, y la mano blanda para el trabajador honesto, para los comerciantes”, agregó.

#LOÚLTIMO Canciller Carlos Espá afirma que el gobierno está “ajustando los últimos detalles” al pedido de facultades y que presentará en los próximos días. “Estoy seguro que va a ser aprobado por el Congreso”, dijo. @Politica_ECpe pic.twitter.com/TPhrSFLgge — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) August 24, 2026

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, recordó que el Congreso se encuentra en semana de representación y que, apenas sesione el Consejo de Ministros, “yo creo que se estaría presentando”. Añadió que, si la presidenta dijo que será esta semana, no debería haber duda de que será así.

No brindó más detalles del tema, al indicar que le corresponde al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Lo que sí hizo, consultado sobre si había desacuerdos dentro del Gabinete respecto al pedido de facultades, fue negar enfáticamente esta situación. “En lo absoluto. Yo soy testigo presencial de que ha habido siempre una discusión muy alturada Y no hay bandos ni discrepancias”, aseguró.

#LOÚLTIMO Ministro de Trabajo, Juan Sheput, niega discrepancias en el Consejo de Ministros respecto al pedido de facultades que se solicitará al Congreso. “Soy testigo de que ha habido siempre una discusión muy alturada; no hay bandos ni discrepancias”, aseguró. @Politica_ECpe pic.twitter.com/pSfuBOD2mT — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) August 24, 2026

Por su parte, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, dijo suponer que “ya en las próximas horas” se conocerán noticias respecto a este tema. Sin embargo, incidió en que no le correspondía brindar esa información.

Los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez, y de Salud, Luis Dyer, se retiraron del recinto sin brindar declaraciones a la prensa. Dyer había señalado más temprano que el proyecto ya se viene trabajando y ratificó que espera que la presentación sea esta semana.

El Comercio consultó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sobre las materias que finalmente se incluirán en el pedido de facultades, la fecha en la que se prevé presentar la solicitud al Congreso y si acudirá personalmente a entregarla. Sin embargo, al cierre de este reportaje, no respondió.

¿Adiós borrador?

Fuentes del Ejecutivo indicaron a El Comercio que, si bien el proyecto de solicitud de facultades para legislar no se ha vuelto a abordar en el Consejo de Ministros desde el 29 de julio, el texto sí está siendo afinado por los viceministros de los sectores. Agregaron que en los próximos días se volverá a discutir en el Gabinete.

Las mismas fuentes señalaron que una de las diferencias existentes se encuentra en las medidas en torno al tema laboral. Por ejemplo, un sector del Gabinete, entre los que estaría Sheput (Trabajo), tiene una visión más pragmática, mientras que otros, entre ellos Elmer Cuba (Economía y Finanzas) y representantes de los sectores productivos, buscan que se opte por un paquete de flexibilización.

Las mismas fuentes refirieron que es altamente probable que el gobierno opte por presentar una solicitud de delegación de facultades acotada en comparación con el borrador que se filtró hace casi un mes. Esta se centraría en seguridad ciudadana, reducción de barreras burocráticas, reactivación económica y el fenómeno El Niño.

La primera sesión del Consejo de Ministros se llevó a cabo el pasado 29 de julio y fue encabezada por la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)

Otras fuentes detallaron, además, que al interior del Gabinete Ministerial no todos están de acuerdo con la continuidad del comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Por ello, según las fuentes, se está evaluando la posibilidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar la norma que impide al Ejecutivo removerlo antes de los dos años.

La Ley N.° 31570, promulgada en setiembre de 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo, fue aprobada con votos de Fuerza Popular.

Desde el Congreso

Por lo pronto, los legisladores se mantienen a la expectativa del texto final que llegue de parte del gobierno. En el podcast “Tenemos que hablar” de El Comercio, el diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, señaló que el proyecto que se filtró “le ha servido al gobierno como un termómetro para medir las opiniones de los distintos grupos parlamentarios”.

En esa línea, dijo que había el ánimo de brindar las facultades “en la medida que las mismas se enfoquen de forma exclusiva y excluyente en aquellos asuntos urgentes que necesite el país”, como lo es la seguridad ciudadana, los que corresponda respecto al fenómeno El Niño, entre otros.

“En la medida que el gobierno se centre y se enfoque en lo urgente y no caiga en vaguedades, creo que va a encontrar el consenso de la Cámara de Diputados, que yo creo que es lo que esperan. Así que estamos atentos. Han indicado que esta semana ya se va a presentar la solicitud, así que estaremos atentos a revisarlo. Pero me parece que la amplia mayoría de bancadas estamos de acuerdo con otorgar dichas facultades entendiendo que el Ejecutivo puede proceder con una celeridad que, dado el diseño bicameral, nosotros no podríamos”, aseveró.

Con la presentación del pedido, la pelota pasará al Congreso, donde se pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para construir los consensos necesarios frente a su primera propuesta legislativa.