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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cumplidos ya veinte días desde el anuncio que hizo la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación, el proyecto de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, entre otros temas, aún no ha sido formalizado ante el Parlamento. El pasado 29 de julio, apenas un día después del anuncio presidencial, el tema fue puesto sobre la mesa en lo que significó la primera sesión del Consejo de Ministros. Sin embargo, aún no sale de esta instancia.

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