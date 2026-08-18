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En lo que va del gobierno, ya se han llevado a cabo cuatro sesiones del Consejo de Ministros, tres de ellas de manera presencial y una virtual. Las actas de lo acontecido en cada una de las sesiones ya fueron publicadas. Según una revisión de estos documentos, el proyecto de ley plantea delegar al Ejecutivo la facultad de legislar por 120 días en seis ejes, entre ellos, seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, promoción de la micro y pequeña empresa, reforma y modernización del Estado, entre otros [ver gráfica].

El pedido de facultades fue abordado en la primera sesión del Consejo de Ministros llevada a cabo el pasado 29 de julio. (Foto: Presidencia)

Según consta en el acta del 29 de julio, el proyecto fue planteado desde la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Luis Galarreta. Una vez puesto el tema sobre la mesa, los ministros hicieron uso de la palabra y se efectuó un “análisis y deliberación”. Tras ello, fue el propio Galarreta quien “solicitó a los señores ministros brindar sus aportes sobre el proyecto de ley”.

Seguimiento del Consejo de Ministros Las cuatro sesiones del Consejo Desde el anuncio realizado por la presidenta Keiko Fujimori el 28 de julio, el Consejo de Ministros sesionó cuatro veces. El proyecto de facultades legislativas aún no sale de esta instancia. Sesión presencial Pedido de facultades Proyecto de ley para delegar facultades al Ejecutivo por 120 días Se solicitó a los ministros brindar sus aportes. Ver todos los temas abordados Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Promoción y protección de los emprendedores y de la micro y pequeña empresa y fomento de la formalización, promoción del empleo y protección social.

Impulso del desarrollo productivo.

Simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas.

Reforma estructural y modernización del Estado.

Materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio.

Proyecto de Decreto Supremo sobre la continuidad reforzada de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario. Aprobado por unanimidad. Sesión presencial Todos los temas abordados Proyecto de Ley de creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, Amazonas. Aprobado por unanimidad.

Proyecto de Resolución Suprema de designación de César Luna Victoria León como Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Aprobado por unanimidad.

Informe del ministro del Interior sobre el Plan Piloto de intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Sesión presencial Todos los temas abordados Informe del MEF sobre los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero.

Estado de Emergencia en distritos de Huancavelica y Junín por daños ocasionados por movimientos sísmicos. Aprobado por unanimidad.

Estado de Emergencia en distritos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Ucayali por peligro inminente ante sequías asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Retirado por unanimidad.

Estado de Emergencia en distritos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali por peligro inminente ante déficit hídrico para el período de lluvias 2026-2027. Aprobado por unanimidad.

Declaratoria de interés nacional de la visita del papa León XIV al Perú, del 11 al 17 de noviembre de 2026. Aprobado por unanimidad.

Autorización al Instituto Peruano del Deporte para otorgar subvenciones adicionales a la Federación Deportiva Peruana de Judo para el “Grand Prix Lima 2026”. Aprobado por unanimidad.

Proyectos de resolución suprema sobre solicitudes de extradición. Aprobados por unanimidad.

Autorización para que la Procuraduría del Mindef interponga demanda contenciosa administrativa contra una resolución de Indecopi. Aprobado. Sesión no presencial Tema abordado Proyecto de Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria por brote de sarampión con transmisión local confirmada en Puno y riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios, Apurímac y la Provincia Constitucional del Callao. Aprobado por unanimidad.

No obstante, el tema no volvió a ser abordado en las tres sesiones siguientes del Consejo de Ministros, realizadas el 5, 12 y 14 de agosto, respectivamente. En cambio, sí se abordaron declaraciones de emergencia para distritos afectados por los sismos, medidas ante las inminentes sequías en la zona sur del país por el fenómeno El Niño e incluso la declaratoria de interés nacional de la visita al Perú del papa León XIV, prevista para noviembre.

Según fuentes consultadas por El Comercio, el anunciado pedido de facultades continúa “en coordinación”, aunque evitaron dar un plazo concreto. En la víspera, a través de sus redes sociales, la propia mandataria Keiko Fujimori indicó que “en los próximos días presentaremos el pedido de facultades”, con el objetivo de hacerle frente a la delincuencia, aunque no brindó una fecha concreta.

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En diálogo con El Comercio, Arturo Alegría, portavoz alterno de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados, indicó que no se trata de “una discusión sencilla”, al explicar que cada sector del Ejecutivo tiene sus expectativas e informes técnicos que deben ser aprobados pues “la burocracia en el Ejecutivo tiene sus formas y procesos”.

Negó que el tema no se esté trabajando o que se haya ralentizado para no presentarlo o alargarlo. Por el contrario, afirmó que “se está haciendo de la manera más rápida, pero técnica posible”. También señaló que la Comisión de Constitución, donde eventualmente se discutirá la iniciativa, tiene previsto instalarse recién este miércoles.

“Entendamos la complejidad. Se está tratando internamente de hacer lo más rápido posible la conformación de un solo pedido que contenga evidentemente las propuestas en las que el Gobierno quiere legislar. Pero no es un tema que se pueda hacer en tan corto tiempo, porque internamente el Ejecutivo tiene también sus procedimientos”, afirmó el representante del oficialismo en la Cámara de Diputados.

Alegría dijo esperar que el pedido llegue al Congreso en los próximos días. Aun así, sostuvo que, incluso si el Ejecutivo lo entrega la próxima semana, seguiría siendo más rápido que los pedidos de facultades presentados por anteriores gobiernos entrantes.

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Presentación sin voto

Por lo pronto, desde el Ejecutivo ya se pidió al Congreso una sesión para la presentación del Gabinete Ministerial. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, envió un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, en el que solicita convocar al Pleno para este jueves 20 de agosto, a las 10 a.m. Ello, con el fin de concurrir a exponer la política general del gobierno y “las principales medidas que orientarán la gestión en beneficio del país”.

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Se trata de un mandato establecido en el artículo 130 de la Constitución, que fija un plazo de 30 días después de haber asumido funciones para concurrir ante la representación. Tras la reforma que retornó a la bicameralidad, esta será la primera vez que un gabinete se presente sin que ello implique un voto de confianza. Es decir, únicamente quedará en exposición.

De momento, no hay una convocatoria formal por parte del presidente de la Cámara de Diputados a la sesión. Sin embargo, ello ocurrirá en las próximas horas.

#LOÚLTIMO Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, solicitó a la Cámara de Diputados convocar al Pleno para este jueves 20 de agosto para exponer y debatir la política general del Gobierno y sus medidas de gestión.@Politica_ECpe pic.twitter.com/Ci7v0piRCe — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) August 17, 2026

La mirada de las otras bancadas

En entrevista con el podcast “Tenemos que Hablar” de El Comercio, el diputado Edwin Espinoza (Buen Gobierno) apuntó que ya han transcurrido varias semanas desde que el pedido de facultades entró en la discusión pública. Sin embargo, lo cierto es que “no existe en la práctica”, pues “hasta ahora no hay un documento oficial” presentado por parte del Ejecutivo.

Señaló que, tal como se anunció en campaña, su agrupación apoyará todo lo que sea en beneficio del país y rechazará aquello que consideren que vaya en contra.

“Me parece muy extraño que se haya soltado el tema [de las facultades]. Han prácticamente tirado la pelota a la cancha del Congreso; sin embargo, no existe la pelota. Habría que insistir al Ejecutivo cuál va a ser la dirección que va a tomar, finalmente quizás ni siquiera se haga el pedido de facultades”, cuestionó.

Lo cierto es que el tema genera desconcierto. En diálogo con este Diario, el diputado Víctor Piñán Mamani, vocero del Partido Cívico Obras, señaló que el gobierno había dado la impresión de que enviaría el pedido de facultades “lo más pronto posible”, pero que ya han pasado varias semanas sin que exista un documento oficial en el Congreso. “Como no hay nada, como bancada tampoco podemos estar evaluando porque no hay ni un documento oficial. Todos solamente han sido trascendidos”, sostuvo.

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Piñán dijo esperar que el premier Luis Galarreta aproveche su presentación ante el Pleno, prevista para este jueves, para finalmente remitir el proyecto. “Espero que el día jueves tenga a bien, tal vez trasladar, enviar el proyecto para las facultades legislativas, pero el día de hoy no hay absolutamente nada”, afirmó. Incidió en que su bancada no ha definido todavía una posición sobre el eventual pedido porque no conoce su contenido. “Toda propuesta que sea razonable y en beneficio del Perú, nosotros vamos a respaldar”, señaló.

Por su parte, la diputada Roxana Rocha, portavoz de Renovación Popular, refirió que la única referencia que han tenido del pedido de facultades es el borrador que se filtró a la prensa, donde se vio “prácticamente una ley ómnibus’ al abarcar muchos sectores “de manera imprecisa e indefinida”.

“Más allá de ello, entiendo que el Ejecutivo está reformulando varios temas que ahí se plantearon y que fueron, además, motivo de muchas críticas por parte de los medios y la opinión pública. En ese sentido, lo que se espera es que el pedido de delegación de facultades se centre en materias puntuales, como es la lucha contra la seguridad ciudadana, las acciones a tomar en el Fenómeno del Niño, que son temas realmente de carácter prioritario. Esperemos que este tiempo le esté permitiendo al Gobierno hacer propuestas bien sustentadas de manera técnica, económica y que haga prevalecer la agenda país”, expresó Rocha.

Además, sobre la exposición de la política general de gobierno, señaló que siempre va a generar expectativa, pues “hay demandas urgentes de la población que no pueden esperar”. Recordó que, en el mensaje a la Nación del 28 de julio, brindado por Fujimori, ya se escucharon propuestas generales.

“Ahora nos gustaría conocer de manera más detallada cuáles serán las acciones a corto y mediano plazo en seguridad, salud, infraestructura, reactivación económica, entre otros temas relevantes. Conocer, por ejemplo, cómo se va a cumplir con los ofrecimientos relacionados a subsidios, abonos, incremento de la remuneración mínima vital, que respondan exclusivamente a criterios técnicos. Todo lo que sea mejorar la calidad de vida de los peruanos es positivo, muy al margen de los colores políticos”, aseveró.