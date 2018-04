Los abogados José Ugaz, Samuel Abad y César Azabache analizan la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que revoca la prisión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. También comentan el impacto que pueda tener en la investigación que se les sigue.

1) ¿Cómo calificaría la resolución del Tribunal Constitucional?

José Ugaz, abogado penalista y ex procurador anticorrupción

El fondo de la decisión es correcto, a pesar de que uno pueda discrepar con algunos argumentos puntuales. La detención preventiva es una excepción, no la regla. Y si bien existe suficiente evidencia para sostener una acusación y una eventual condena en este caso, la prisión preventiva tampoco es una pena anticipada. Pudieron utilizarse medidas alternativas.

Samuel Abad, abogado constitucionalista

La resolución está fundamentada. Sustenta que se afectó el derecho de motivación, de valoración de todas las pruebas y, en general, del debido proceso para dictar la detención provisional. Medidas como esta deben ser absolutamente excepcionales y estar sumamente justificadas. La decisión de la sala presenta algunas debilidades en ese sentido.

César Azabache, abogado penalista y ex procurador anticorrupción

La sentencia se queda en el punto más conservador del Caso Humala-Heredia, que es si existía o no una obstrucción de la justicia y un peligro de fuga. Si bien no es un mal fallo, es fuertemente conservador y nos quita la oportunidad de conocer los criterios del tribunal sobre los elementos de convicción. Sobre la evidencia, la resolución no dice una palabra.

2) Más allá de no tener un efecto vinculante, ¿el fallo podría generar algún impacto en la investigación?

José Ugaz

No, en absoluto. El fallo del TC no pondera las pruebas del caso. Se limitó a decir que no hubo una adecuada fundamentación del riesgo procesal para dictar la detención preventiva contra Humala y Heredia. Entonces, corrige esa decisión, la cual, además, fue tomada por el juez y no por el fiscal. Ahora, lo que debe ocurrir es que la fiscalía proceda a acusar.

Samuel Abad

Para nada. No es la primera vez que el tribunal declara fundado un hábeas corpus contra resoluciones judiciales. El fiscal puede solicitar una detención, pero quien la dicta es el Poder Judicial. Entonces, no tendrían por qué verse afectadas las investigaciones del Ministerio Público. Es una forma de llamarles la atención a los jueces, no a los fiscales.

César Azabache

Siempre impacta perder una disputa relacionada a la prisión preventiva cerca del juicio. Ahora la fiscalía deberá relanzar el caso para desvincularlo de la prisión preventiva y centrarlo en las pruebas. El caso está sólido de cara a una acusación. Por eso creo que fue un error retenerlo en la detención, cuando el Ministerio Público debía acusar.

3) Tras la decisión, ¿Ollanta Humala y Nadine Heredia enfrentarán necesariamente el proceso en libertad?

José Ugaz

El Ministerio Público podría volver a solicitar una prisión preventiva durante el proceso solo si existe nueva evidencia. Si mañana se descubre que Humala o Heredia están, por ejemplo, comprando pasajes para salir de país, el fiscal puede pedir al juez una medida de ese tipo. Pero si no existen nuevos elementos, la ley impide que la detención sea dictada.

Samuel Abad

La fiscalía podría volver a presentar un pedido para variar el estatus procesal de Ollanta Humala y Nadine Heredia, aunque consignando nuevos elementos. Si eso pasa, el juez deberá justificar su decisión en los parámetros establecidos por el TC. Porque, aun cuando el fallo no siente un precedente vinculante, sí desarrolla argumentos y fija criterios.

César Azabache

Aunque la fiscalía pueda volver a solicitar una prisión preventiva ante el Poder Judicial, ese es un hipotético poco probable. Intentarlo sería tirar a los dados. Luego del fallo del Tribunal Constitucional, lo más probable es que Ollanta Humala y Nadine Heredia enfrenten el proceso en libertad. La resolución, sin duda, es una derrota para los jueces.

4) ¿Los Humala-Heredia podrían recurrir a otro hábeas corpus para revocar las medidas restrictivas que aún pesan sobre ellos?

José Ugaz

El hábeas corpus busca proteger el derecho a la libertad. Si la defensa estima que el impedimento de salida del país que ahora pesa sobre Heredia restringe su derecho a libertad, podría plantearlo y recorrer todas las instancias. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, no tiene sentido. Llegar al TC tomaría un año y este proceso se resolverá antes de ese plazo.

Samuel Abad

No existen plazos ni límites de uso de los hábeas corpus. Dependerá de la estrategia de su defensa. Aunque creo que sería difícil argumentar por qué la comparecencia bajo la cual se encuentran afecta los derechos de Humala o Heredia. Generalmente, se emplean hábeas corpus para cuestionar una detención, no las medidas restrictivas.

César Azabache

Después de toda la tensión institucional, no creo que haya espacio para más discusiones. Cualquier modificación tendrá que ser definida en los juzgados. Hacerlo en sede constitucional resultaría innecesario. No sería inteligente presionar desde la fiscalía para obtener más restricciones y tampoco, por parte de la defensa, querer levantar las que quedan.

