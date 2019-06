Verdadero o falso: el 'fact checking' del debate de la cuestión de confianza

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de la presentación y debate de la cuestión de confianza.

(Foto: El Comercio)

“También se ha señalado que sería un exceso de nuestra parte haber propuesto un plazo de 15 días para el debate y aprobación de nuestras iniciativas. Debemos decir, sin embargo, y para comenzar, que en ningún momento hemos sugerido dicho plazo”.

​Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros

Esta afirmación es falsa

El jefe del Gabinete Ministerial envió el jueves 30 de mayo el Oficio N°125-2019-PCM/DM dirigido al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, en el cual no solo le solicitó fijar fecha para su presentación en el pleno, sino adelantó que el “plazo máximo” para la aprobación de seis proyectos de la reforma política vence “al finalizar la presente legislatura”. Es decir, el 15 de junio.

Del Solar recién precisó hoy que la legislatura podía ser ampliada hasta el 25 de julio para que el Congreso tenga más tiempo para debatir y votar las iniciativas del Ejecutivo.

Y aunque evitó hablar de un plazo, como sí lo hizo en su misiva, sí señaló que “es absolutamente factible” que los proyectos, amparados en la cuestión de confianza, “sean debatidos y aprobados durante la presente legislatura”. Solicitó, además, que estas propuestas sean ratificadas en segunda votación en setiembre.

El Ejecutivo entonces sí está poniéndole un plazo al Parlamento tanto la primera como segunda votación.



(Foto: GEC) Archivo El Comercio

“Solamente con estas noticias [la presentación de la cuestión de confianza] el dólar ha subido a S/3,62, a S/3,75 y paro de contar. Los advierte la agencia Reuters, que noS está siguiendo cada día como fluctúa nuestra moneda y se devalúa”.

​Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular

Esta afirmación es falsa

La agencia Reuters, citada por Salgado, indicó que el tipo de cambio cerró a la baja este martes. El dólar se debilitó un 0,39% en comparación al día anterior. Es decir pasó de S/3,360/S/3,362 a S/3,348/ S/3,349.

El Banco Central de Reserva informó, en su página web, que el cambio interbancario del dólar se ubicó en S/3,346 el mínimo y S/3,351 el máximo. Cifras alejadas a las ofrecidas por la ex presidenta de Congreso.

El analista de inversión Pedro Cornejo, socio de Decisión Capital, indicó a El Comercio que la crisis política no ha afectado al sol frente al dólar. “Pienso que los inversionistas están acostumbrados a la volatilidad política en el Perú”, subrayó.



(Foto: GEC) Archivo El Comercio

“Me declaro en huelga democrática y me rehúso a ser peón de tablero de los grandes intereses ideológicos y totalitarios de este régimen dictatorial y ánimo a todos los que piensan votar en contra [de la cuestión de confianza] a tampoco darle el marco jurídico al presidente [Vizcarra] para disolvernos, no asistamos al dictador en este suicidio asistido”.

Julio Rosas, congresista de Acción Republicana

Esta afirmación es falsa

Vizcarra asumió la Presidencia de la República a través del mecanismo de sucesión, que está amparado por el artículo 115 de la Constitución. El actual Parlamento respaldó esta medida, luego de la renuncia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018.

El ex presidente del Tribunal Constitucional,Víctor García Toma, explicó a este Diario que un gobernante de facto es quien accede al poder a través de un golpe de Estado, fruto de un fraude electoral o sin cumplir las reglas de sucesión. “También cuando pese a haber ingresado en el marco de la Constitución, posteriormente se aparta de ella, como Fujimori [tras el autogolpe de 1992]”, remarcó.

Por lo tanto, no se puede calificar a Vizcarra como un dictador, como lo hace Rosas.



(Foto: Congreso) Congreso

“Hoy ha ingresado el proyecto de la inmunidad, pero ese proyecto ya fue archivado. Entonces, hay una acotación también, porque [el Ejecutivo dice que] ‘son cinco proyectos los que me tienen que aprobar’, pero hay dos proyectos que tienen problemas porque ya no se podrían ver en esta legislatura, sino en la próxima como lo señala el reglamento [del Parlamento]…La inmunidad ya se archivó, tendría que esperar una nueva legislatura”.

​Marisol Espinoza, congresista de Alianza para el Progreso

Esta afirmación es falsa

Alejandro Rospigliosi, experto en temas parlamentarios, indicó a El Comercio que no existe ningún problema con el nuevo proyecto que presentó el Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria, porque el anterior solo fue archivado en la Comisión de Constitución. Agregó que si este archivo se hubiera dado en el pleno se habría tenido que esperar hasta la próxima legislatura para evaluar la nueva propuesta.

Incluso, bajo este contexto, el artículo 78 del Reglamento del Parlamento establece que se puede presentar un proyecto similar a uno que haya sido archivado si así lo acuerda la mitad más uno del número legal de congresistas.



(Foto: Congreso) Congreso

“Requerimos un voto de confianza del país, porque hemos llegado a una circunstancia en donde la exposición del primer poder del Estado está en cuestión. Lamentablemente, hemos llegado a un nivel en donde el cuestionamiento y la desaprobación del Congreso está llegando a niveles extremos”.

​Richard Arce, congresista de Nuevo Perú

Esta afirmación es imprecisa

El congresista Arce afirma que la desaprobación al Parlamento está llegando a un nivel “extremo”. Pero no toma en cuenta que esta se ha reducido en 11 puntos porcentuales, entre agosto del año pasado (82%) a mayo último (71%), según cifras de la encuestadora Ipsos Perú. La aprobación del Congreso ha pasado, en el mismo tiempo, de 12% a 19%.

La desaprobación más alta que ha tenido el Legislativo, tras el decenio fujimorista, ha sido en diciembre de 2005 con 91%, durante el último tramo del gobierno de Alejandro Toledo.



(Foto: Congreso) Congreso

“El señor presidente [Martín Vizcarra] ha tenido la osadía de mentir públicamente en su mensaje [a la Nación] diciendo que [con] su propuesta para levantar la inmunidad no hubiese ocurrido lo del señor [Edwin] Donayre…Aunque se hubiese aprobado, ya lo del señor Donayre había pasado. Y aunque no hubiese pasado lo del señor Donayre, las leyes no tienen efecto retroactivo. Y menos aún una modificación constitucional que tenía que hacerse en dos legislaturas”.

​Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista

Esta afirmación es imprecisa

Lo que afirmó el presidente Vizcarra en su último mensaje a la Nación fue que de “estar vigente” el proyecto que le traslada a la Corte Suprema de Justicia la prerrogativa de levantar la inmunidad de proceso y arresto a los parlamentarios, esta reforma constitucional “hubiese impedido la fuga de congresistas sentenciados por delitos de corrupción”.

El jefe de Estado no se refirió a su aprobación en la Comisión de Constitución, sino a la vigencia de esta propuesta, que se da tras dos votaciones a favor en diferentes legislaturas.



(Foto: Congreso) Archivo El Comercio

"Se habla de que llegó una cuestión sobre la inmunidad parlamentaria, esencia del fuero parlamentario. No se echó al canasto. ¿Qué se hizo? Se modificó el reglamento [del Congreso] para que de manera preclusiva pudieran ser los plazos para que las personas fueran y pasaran a disposición del Poder Judicial con un debido proceso […] Por eso no entiendo que se haya dicho que se descartó, porque no fue así”.

​Pedro Olaechea, congresista de Acción Republicana

Esta afirmación es falsa

La bancada de Fuerza Popular presentó un proyecto para establecer en el reglamento del Congreso que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad tiene 60 días para responder las solicitudes hechas por la Corte Suprema de Justicia. De lo contrario, el pleno deberá resolver la solicitud.

Sin embargo, esta iniciativa no se ha aprobado, como menciona Olaechea. Incluso, ni siquiera se ha sometido al debate en la Comisión de Constitución.

El ex ministro de la Producción también refiere que la propuesta del gobierno no se descartó, pero fue exactamente lo hizo el Parlamento, porque el Ejecutivo planteó una reforma de carácter constitucional y no una modificación al reglamento, que al tener la calidad de una ley orgánica puede modificarse de manera fácil. No requiere una doble votación positiva en diferentes legislaturas.



(Foto: Congreso) Congreso

“Mañana [miércoles] se cumplen 10 años del ‘Baguazo’, ahí en ese sitio donde hubo 52 mártires, entre pueblos indígenas y también policías. Veintisiete indígenas muertos en la Estación N°6 de Petroperú y 52 mártires en Curva del Diablo”.

Wilbert Rozas, congresista de Frente Amplio

Esta afirmación es falsa

El conflicto social conocido como el ‘Baguazo’ dejó 33 personas fallecidas, entre ellos 23 agentes de la Policía Nacional y 10 civiles. El cuerpo del mayor PNP Felipe Bazán no ha sido hallado hasta el momento. Fue visto por última vez durante el enfrentamiento de policías y civiles en la Curva del Diablo.