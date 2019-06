Verdadero o falso: el 'fact checking' del debate de la cuestión de confianza (II)

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de la segunda parte del debate de la cuestión de confianza.



Esta afirmación es falsa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a El Comercio que en las elecciones generales de 2016 gastaron un poco más de S/383 millones (S/286’188,250 en la primera vuelta y S/74’319,991 en la segunda vuelta). Y en las elecciones regionales y municipales del año pasado ejecutaron un presupuesto de S/487’187,250.



“No se olviden que también hasta el día de ayer se decía que Fuerza Popular no iba a otorgar el voto de confianza. Y hoy día han votado a favor. O sea, lo que diga una parlamentaria [Rosa Bartra] no tiene que significar el destino de su propia agrupación”. Juan Sheput, congresista no agrupado

Esta afirmación es imprecisa

La bancada de Fuerza Popular tuvo un voto dividido respecto a la confianza que solicitó el primer ministro, Salvador del Solar, en respaldo a seis proyectos del paquete de reforma política. A favor marcó 33 parlamentarios naranjas, entre ellos la ex presidenta del Parlamento Luz Salgado; mientras en contra lo hicieron 16 legisladores.

Entre los congresistas fujimoristas que rechazaron la cuestión de confianza están Tamar Arimborgo, Rosa Bartra, Héctor Becerril, Juan Carlos del Águila, Miguel Ángel Elías, Luis Galarreta, Osías Ramírez, Esther Saavedra, Octavio Salazar, Karla Schaefer, Milagros Takayama, Segundo Tapia, Roy Ventura, Milagros Salazar, Juan Carlos Gonzales y Yeni Vilcatoma.

Es decir, no hubo un voto unánime de parte de Fuerza Popular.



“Quien habla, ingresó por Unión por el Perú y me mantuve los cinco años de ese periodo en la bancada de Unión por el Perú. Usted [dirigiéndose a Marisa Glave] ingresó con Frente Amplio. ¿Y qué pasó? Se separaron, la señora Verónika [Mendoza] decidió crear su partido y el señor Arana se quedó con el Frente Amplio. Usted, de la misma manera, no está en la misma bancada por la que ha ingresado”. ​Karina Beteta, congresista de Fuerza Popular

Esta afirmación es imprecisa

Beteta fue elegida congresista en el 2006 por Unión por el Perú, que fue en alianza con el Partido Nacionalista (que en ese momento aún no lograba su inscripción). La bancada se denominó Partido Nacionalista-UPP, pero esta se fraccionó a los seis meses de inicio el segundo gobierno de Alan García.

Es así que surge la bancada de Unión por el Perú, que terminó con tan solo ocho integrantes en el 2011.

Beteta renunció a su militancia en UPP en agosto de 2010, Cuatro años después de afilió a Fuerza Popular, agrupación por la que fue elegida parlamentaria en el 2016.