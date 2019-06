Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones de Martín Vizcarra

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes que dio este lunes el presidente Martín Vizcarra en una entrevista en radio Exitosa.

1. La delincuencia y la migración venezolana

Esta afirmación es imprecisa

El presidente Martín Vizcarra afirmó que su gobierno no ha atribuido a la migración los problemas que afronta el país respecto a la delincuencia. Sin embargo, el ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró, sin presentar cifras, que los indicadores de la incidencia delictiva “se han disparado” en Lima a raíz de la presencia de los venezolanos.

“No quiero ser xenófobo, [pero] por la presencia de ciudadanos venezolanos se han incrementado, se han disparado estos indicadores [de la incidencia delictiva]”, refirió Morán a fines de mayo en el programa “Agenda política”, de Canal N.

Incluso, el viernes 7 de junio, el presidente Martín Vizcarra participó en la expulsión de 52 venezolanos con antecedentes penales. Y fue en esa actividad en la anunció que desde el sábado 15 de junio, se les iba a solicitar visa para su ingreso al Perú.

Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, consideró que es un “despropósito” que Morán y altos oficiales de la Policía Nacional hayan atribuido el incremento de la delincuencia a la migración venezolana. Agregó que ello “no se condice” con la constitución del Grupo de Lima.

“Desde el 2018 empieza una tendencia a la alza [de la victimización], sobre todo en Lima, donde ha crecido en dos puntos, pero no como consecuencia de la presencia de venezolanos, sino por la caída abrupta de seis o siete puntos del patrullaje en la ciudad.

Lamentablemente, la ciudad ha sido entregada a la delincuencia por la falta de patrullaje”, subrayó a El Comercio.

2. La inmunidad presidencial

“Hace 15 días yo le he hecho llegar una carta al fiscal [Walker] Ríos y le he dicho ‘fiscal olvide que soy presidente, estoy a su disposición, continúe con la investigación y cíteme a declarar ante cualquier duda’, se lo he dicho por escrito […] Prácticamente me he puesto [a disposición del Ministerio Público]…”.