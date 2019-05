Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes del domingo 19 al viernes 24 de mayo.

“En el fondo todo esto se hubiese corregido de una manera adecuada si la comisión especial de vocales [supremos] que tiene el Poder Judicial para el caso de la inmunidad parlamentaria hubiese tomado desde hace tiempo la determinación de analizar el fondo de las cosas y no convertirse en una mesa de partes”.

​Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista

Martes 21 de mayo en la Comisión de Constitución del Parlamento



Esta afirmación es falsa

El congresista Mauricio Mulder consideró que la Corte Suprema no analiza los requerimientos que realizan fiscales y jueces para levantar la inmunidad de proceso y de arresto de los parlamentarios. Esta expresión no se condice con la realidad, porque esta instancia del Poder Judicial no ha aprobado todas las solicitudes que le han formulado.

Un informe de El Comercio, publicado el último miércoles, determina que la Corte Suprema ha devuelto hasta cuatro expedientes en los últimos dos años. Por ejemplo, La Fiscalía Superior Penal de Tarma solicitó en el 2017 que se levante la inmunidad de la congresista Sonia Echevarría por el delito de usurpación agravada. Este pedido fue rechazado, porque no existía formalización de la investigación por parte del Ministerio Público.

La Corte Superior de Justicia de Puno pidió, a inicios de enero de este año, levantar el fuero del congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) por el delito de falsedad ideológica en agravio del JNE por mentir en su hoja de vida. Sin embargo, la Corte Suprema no aceptó el requerimiento y devolvió el expediente para que se subsanen omisiones. El 26 de abril, el documento retornó y se espera un nuevo pronunciamiento.



“El presidente de la República tiene que recordar que él puede legislar más que los 130 parlamentarios. ¿Por qué? Tiene iniciativa legislativa de reforma constitucional ilimitada, incluso puede plantear la reforma del propio Congreso, el señor Vizcarra puede emitir decretos de urgencia, los cuales tienen rango de ley en materia económica y financiera, alGo que el Congreso no puede hacer […] El presidente Vizcarra puede legislar más que cada uno de nosotros en la materia que quiera”.

​Alejandra Aramayo, congresista de Fuerza Popular

Martes 21 de mayo en la Comisión de Constitución del Parlamento



Esta afirmación es falsa

El ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma explicó que el presidente, de acuerdo a la Carta Magna, solamente puede legislar en tres supuestos: para reglamentar las normas que emite el Congreso, pero sin desnaturalizar ni transgredir su contenido material; a través de decretos legislativos “siempre que el propio Parlamento lo autorice” a través de la concesión de facultades delegadas; y decretos de urgencia.

García Toma precisó que el Ejecutivo solamente puede usar los decretos de urgencia en situaciones de emergencia, como la del fenómeno de El Niño costero de 2017. “Los decretos legislativos y los decretos de urgencia, luego tienen que ser evaluados por el Parlamento, el Congreso confirma su validez constitucional”, dijo a El Comercio.

Un total de 1884 leyes han sido aprobadas por este Parlamento. De estas, 329 fueron iniciativa del Ejecutivo.



“Hay quienes nos hemos pronunciado en esta sesión para tratar de apaciguar las aguas, pero creo no que se apaciguaN cuando, por ejemplo, la ministra de [Desarrollo e] Inclusión Social en una conocida radio ha dicho que va a pedir a los programas sociales salir a las calles a defender las reformas políticas y judiciales en contra del Parlamento […] Para comenzar, sería una utilización política de los programas sociales y, en ese supuesto, la ministra tendría que irse a su casa”.

​ Gilbert Violeta, congresista de Concertación Parlamentaria

Martes 21 de mayo en la Comisión de Constitución del Parlamento



Esta afirmación es falsa

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, sí hizo un llamado para que la ciudadanía realice “un gran movilización positiva” en respaldo a la reforma política. Sin embargo, no exhortó en ningún momento, durante la entrevista en Radio Santa Rosa, a los beneficiarios o a los trabajadores de los programas sociales a marchar, menos contra el Congreso.

“Tenemos todos juntos que hacer una gran movilización positiva para seguir discutiendo el tema de la reforma política, es prioritario para el país”, refirió Bustamante.



“Cuando hay voluntad política la cosa sí camina rápido […] están proponiendo que, finalmente, se regule de mejor manera la inmunidad a instancias de una modificación en el reglamento del Congreso. hay avances. el gesto del presidente [Martín Vizcarra] ha sido bien leído y hay una especie de rectificación del propio Legislativo”.

​Vicente Zeballos, ministro de Justicia y DD.HH.

Martes 21 de mayo en el programa “¿Quién tiene la razón?”, de RPP TV



Esta afirmación es falsa

El ministro de Justicia y Derechos Humanos afirmó que la modificación que evalúa plantear Fuerza Popular al reglamento del Congreso para establecer plazos para evaluar los requerimientos de levantamiento de la inmunidad fue una consecuencia de la exhortación hecha por el presidente Martín Vizcarra, quien el martes acudió al Parlamento.

Sin embargo, la Comisión de Constitución ya había adoptado este acuerdo en la sesión del jueves 16 de mayo, cuando enviaron al archivo el predictamen, que establecía que si en 30 días útiles el Parlamento no da respuesta a una solicitud de la Corte Suprema para detener a un legislador, este hecho se consideraba como un silencio administrativo positivo. Es decir, se aceptaba lo requerido.



“No estamos proponiendo que se elimine la inmunidad [parlamentaria], estamos proponiendo que no sea el propio Congreso que considere a su saber y entender si es que levanta la inmunidad o no. De 1995 para acá hubo 109 o 110 [solicitudes] de la Corte Suprema para levantar la inmunidad. ¿Cuánto veces el Congreso accedió? En 10, menos del 10% [de los casos]”.

​Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros

Martes 21 de mayo en el programa “Nada está dicho”, de RPP TV



Esta afirmación es verdadera

El proyecto de reforma constitucional que el Poder Ejecutivo envió al Congreso no elimina la inmunidad de que la gozan los congresistas.

La iniciativa establece que los parlamentarios “no pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia” y, agrega, que esta instancia debe pronunciarse en un plazo de 30 hábiles después de haber recibido la solicitud.

Actualmente, la inmunidad de proceso y de arresto solamente puede ser levantada por el Parlamento.

Un informe de El Comercio comprobó que desde la década de los noventa hasta la fecha, el Congreso solo aprobó 10 solicitudes de levantamiento de inmunidad de la Corte Suprema, de un total de 109 requerimientos.



“No voy a permitir que nadie venga a hablar de trampas en el Congreso, cuando este señor Vizcarra llegó a nuestro partido con su currículum en la mano para que lo pusiéramos como candidato a vicepresidente. PPK confió en él, confiamos en él, llega a la situación de ser presidente de la República y no hace participar al partido, que es lo que la Constitución señala además”.

​Salvador Heresi, congresista de Concertación Parlamentaria

Miércoles 22 de mayo en “ATV Noticias, edición matinal”



Esta afirmación es falsa

La palabra “partidos” solamente es mencionada en la Constitución Política del Perú en dos oportunidades. Concretamente en el artículo 35, que establece que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas, como los partidos.

También indica que las normas deben estar orientadas a “asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos”, la transparencia sobre el origen de sus recursos y que tengan acceso de manera gratuita a los medios de comunicación de propiedad del Estado. Sin embargo, no menciona, como lo refiere Salvador Heresi, que el presidente tenga la obligación o el deber de gobernar junto con la agrupación política con la que postuló al momento de ser elegido.

El ex presidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola explicó que la expresión del congresista “no tiene ningún asidero en un artículo expreso de la Constitución”. Agregó que una vez elegido el mandatario se debe al pueblo y no a un partido.

“Si existe un problema [entre el presidente] y el partido [con el que fue candidato], ese es un asunto político totalmente ajeno al gobierno que hace el señor bajo el mandato constitucional que le ha otorgado el pueblo”, remarcó.