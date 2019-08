Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

Esta afirmación es imprecisa

El presidente Martín Vizcarra tomó esta cifra de un estimado del Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reducido sus pronósticos de crecimiento para el Perú a 3,5%. Mientras que otras institucionales, como el BBVA Research y Macroconsult, cortaron sus estimados para el 2019 a 2,9% y 2,7%, respectivamente.

El jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, explicó a El Comercio que “la incertidumbre” que genera un posible adelanto de elecciones generales va a ocasionar “un mayor enfriamiento” en la producción nacional, porque implica un cambio en las reglas de juego.

Parodi estimó que el crecimiento del presente año bordeará el 2,5%, un punto porcentual menos al proyectado por el gobierno.

La Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno nos derivó al MEF, que indicó que la proyección de crecimiento de 3,5% es consistente con la aceleración que muestra el PBI a partir del tercer trimestre. Señaló que, por el lado de la demanda interna, se observa una aceleración por mayor crecimiento de la inversión privada y pública. Además, añadió, ya en el segundo trimestre se ha observado una recuperación de la inversión privada tanto minera como no minera, tendencia que continuará en los siguientes meses.

Sobre la inversión pública, refirió que se acelerará en la segunda parte del año debido a la continuidad de proyectos importantes como la Reconstrucción y la Refinería de Talara. Adicionalmente, la inversión pública será impulsada por la mejora en la capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales, agregó.



Esta afirmación es falsa

El flamante presidente del Congreso utilizó un estereotipo de género (como que el lugar de la mujer es en la casa o en la peluquería) para intentar explicar que un eventual adelanto de elecciones generales afectará a la economía, sobre todo de los pequeños empresarios. Sin embargo, el exministro de la Producción no mostró ninguna estadística ni estudio con el cual respaldar su postura.

Diana Miloslavich, representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, dijo que Olaechea demuestra “desconocimiento” de lo que hacen las mujeres peruanas de todos los sectores sociales con su tiempo. Agregó que el comentario que hizo el parlamentario es “ofensivo” y refuerza estereotipos.

El presidente del Parlamento ofreció sus “más sinceras disculpas” por sus declaraciones el mismo domingo.

"Esta noche utilicé un ejemplo equivocado y poco claro para expresar que son los microempresarios los primeros afectados por la incertidumbre e inestabilidad. Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todas las mujeres por mis declaraciones. Acepto mi error", tuiteó la misma noche del 28 de julio.



Esta afirmación es falsa

El dictamen sobre paridad y alternancia que fue aprobado en el Parlamento el último día de la anterior legislatura amarró la paridad y la alternancia a los resultados de las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, sin la aplicación de las primarias, esta figura no puede aplicarse, salvo que el Ejecutivo observe la norma y luego el Congreso la modifique adaptándola a la propuesta de adelanto de comicios al 2020.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos explicó a este Diario que aún sin la aplicación de la reforma política, los partidos deberán realizar elecciones internas por cualquiera de las modalidades establecidas en la ley (delegados, un militante, un voto, o abiertas).

“Este resultado de la ‘elección interna” es el que tendría que garantizar el 40% de hombres o mujeres como mínimo y tendría que ser ubicado de manera intercalada en la lista a las elecciones generales”, agregó Zeballos.



Esta afirmación es imprecisa

Los congresistas Pedro Olaechea y Salvador Heresi fueron ministros del actual gobierno. Pero ambos renunciaron a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio. Incluso, Heresi, tras su abrupta salida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de la difusión de un audio con el exjuez supremo César Hinostroza, se convirtió en crítico del gobierno.

A fines de mayo, el exalcalde de San Miguel consideró, a través de su cuenta de Twitter, que el presidente Martín Vizcarra le hizo “trampa” al partido Contigo (antes PpK) “al meterse oportunista y manso para postular, llegar a presidente, apartarlo del gobierno y en la discrepancia pretender socavarlo por dentro y complotar para llegar al poder”.

Y Olaechea reconoció, un día después de su elección como presidente del Parlamento, que “está cada vez más cerca” al fujimorismo.

En comunicación con El Comercio, Tubino indicó que si bien Olaechea y Heresi se han distanciado del gobierno, eso no significa que “no se van a involucrar en el diálogo”.



Esta afirmación es falsa

A pesar de las acusaciones de fraude y de la “Marcha de los Cuatro Suyos”, Alberto Fujimori asumió en julio de 2000 su tercer mandato.

El hoy encarcelado expresidente buscó mantenerse en el poder hasta que el 14 de setiembre de ese año Canal N difundió el primer ‘vladivideo’, en el que se observa al entonces asesor Vladimiro Montesinos entregar dinero al congresista Alberto Kouri a cambio de que se incorpore a la bancada fujimorista de Perú 2000.

Este fue el hito principal por la que Fujimori brindó, dos días después, un mensaje a la nación, en el que anunció la desactivación del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) así como el recorte de su gobierno y su decisión de “convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales”.

Es decir, Fujimori no propone el adelanto de elecciones por su reelección ni por el terrorismo. Para ese año, los principales cabecillas de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y Óscar Ramírez Durand ‘Feliciano’ ya habían sido capturados. Y el MRTA prácticamente estaba desactivado, tras la operación Chavín de Huántar.

El Comercio intentó comunicarse con Salazar, quien presidió la Comisión de Educación del Congreso, pero la parlamentaria no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.



“La señora Araoz no es ministra y no tiene por qué integrar el Consejo de Ministros, parece que es invitada de vez en cuando, pero no lo integra, no tiene un asiento en el consejo…”.

​Víctor A. García Belaunde, congresista Acción Popular

