Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes del 23 al 28 de junio.

“Y hasta hoy ni un Quispe Palomino capturado, el Vraem eterna mamadera de la corrupción, reino de terroristas y narcotraficantes a vista y paciencia del gobierno que no ha ofrecido resultado alguno…”.

Yeni Vilcatoma, congresista de Fuerza Popular

Martes 25 de junio en su cuenta de Twitter



Esta afirmación es imprecisa

El 11 de agosto de 2013, la Brigada Lobo -integrada por agentes de la Dircote, Dirandro y Fuerza Especial del Comando Conjunto del Vraem- abatieron Alejandro Borda Casafranca, 'Alipio', el segundo mando militar de la facción senderista en el Vraem, y a Marco Antonio Quispe Palomino ‘Gabriel’, hermano menor de Víctor y Jorge Quispe Palomino, conocidos como ‘José’ y ‘Raúl’, los cabecillas de este grupo terrorista.

En febrero de este año, durante el actual gobierno, la Fuerza Especial del Comando Conjunto del Vraem abatió al terrorista ‘Leonidas’, seguridad principal de ‘Raúl’. La operación se realizó en el distrito de Pucacolpa, en la provincia de Huanta (Ayacucho).

En comunicación con este Diario, Yeni Vilcatoma precisó que las caídas de ‘Alipio’ y ‘Gabriel’ no son mérito del presente gobierno. Agregó que la operación contra ‘Leonidas’ no es un gran resultado, porque “los altos mandos son los Quispe Palomino”.



“En el Perú no existen garantías para un proceso justo o un debido proceso. [...] Por eso tres jueces de la Audiencia Nacional de España han señalado expresamente en su resolución que no hay delito de organización criminal, no soy líder de una organización criminal y eso ya muestra cómo se ha perseguido al que habla a nivel político…”.

​César Hinostroza, ex juez supremo

Miércoles 26 de junio en “Ampliación de Noticias”, de RPP



Esta afirmación es imprecisa

La Audiencia Nacional española no autorizó la extradición de Hinostroza Pariachi por el presunto delito de organización criminal, pero sí lo hizo por otros tres: patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. También estableció en su resolución en primera instancia que los delitos por los cuales el Estado Peruano reclama al ex juez supremo son “comunes” y, además, precisó que “no se advierte motivación espuria” en el pedido formulado por Lima.

Los jueces españoles Concepción Espejel Jorquera, Ramón Sáez Valcárcel y Enrique López y López también consideraron que la defensa legal de Hinostroza en Madrid no “ha conseguido” acreditar que el ex presidente de la Corte Superior del Callao sufra de una persecución política en el Perú.

“Las sospechas [de persecución] que al respecto se denuncian en esta sede no son suficientes ni eficientes como para poder provocar la no entrega del reclamado. No podemos entrar en el estudio de la regularidad de un proceso de acusación de la naturaleza que establece la Constitución Peruana”, subrayaron.

Guillermo Ruiz Blau, abogado de Hinostroza en España, indicó a El Comercio que “es poco lo que puede añadir”, porque, a su juicio, “la interpretación que hace” el ex juez supremo “es correcta”.



“La primera condición que se tiene con estos acuerdos de colaboración es que siempre se tiene que decir la verdad y si acá se encuentra que Odebrecht ha omitido estos pagos que ha hecho [por el gasoducto], entonces ha infringido el tema principal de cualquier acuerdo de colaboración, ha mentido, entonces esos acuerdos quedan inválidos”.

Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular

Miércoles 26 de junio en declaraciones al diario “Perú.21”



Esta afirmación es falsa

La abogada penalista Romy Chang consideró que si bien Odebrecht está “entre la espada y la pared” con las nuevas filtraciones, que incluyen pagos de la Caja 2 por US$3 millones por el gasoducto del sur peruano, estas no afectan al acuerdo que el Poder Judicial homologó hace unos días.

Explicó que el acuerdo se celebró sobre cuatro proyectos específicos que no incluyen el gasoducto del sur peruano. “Lo que se revela ahora no afecta en principio el acuerdo sobre los casos que se celebró y tampoco impide que más delante se celebre otro acuerdo sobre los nuevos casos”, subrayó.

Una posición similar tuvo el abogado penalista Carlos Caro, quien indicó que el acuerdo de colaboración con Odebrecht “ha sido concebido de tal manera que se puede mantener porque está previsto que la fiscalía descubra nuevos hechos delictivos”.

La procuradora adjunta del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, explicó que el acuerdo de colaboración con Odebrecht tiene “un cláusula específica” que le permite al Ministerio Público tramitar un nuevo acuerdo o iniciar investigación por hechos nuevos que se presenten.

“Si existen hechos nuevos vinculados a delitos que la empresa no haya reconocido, lo primero que hace la fiscalía es preguntar si tiene información. Si la empresa dice que sí y que puede colaborar, se firma un nuevo acuerdo de colaboración. Si la empresa dice que no reconoce estos hechos, entonces la fiscalía tiene todos los recursos legales para procesarlos y pedir todas las medidas que la ley permite. Y la Procuraduría podrá pedir reparación civil por esos casos”, refirió el último lunes en el programa “2019”, de Canal N.

Este Diario intentó comunicarse con el congresista Tubino, pero este no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.



“Lo hice [firmar el proyecto de ley] en su momento para apoyar al congresista [Alberto] De Belaunde para que pueda pasar su proyecto. No estoy a favor de la unión civil. Podría ser, como figura en nuestro plan de gobierno, la unión patrimonial”.

Janet Sánchez, congresista de Peruanos por el Kambio

Jueves 27 de junio en declaraciones a El Comercio



Esta afirmación es falsa

El plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, partido por el que fue elegida la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Mercedes Araoz, incluye como uno de sus objetivos la aprobación de “la unión civil no matrimonial, garantizando los derechos patrimoniales de las parejas así constituidas” (Pág. 235).

En lo que refiere a su política de derechos humanos, PpK también desarrolla una acción estratégica para proteger a los ciudadanos LGTBI. Una de las medidas es la aprobación de la unión civil no matrimonial, a fin de que “sirva para el reconocimiento y protección jurídica de las uniones formadas por parejas del mismo sexo, de modo similar al régimen de unión de hecho existente para parejas heterosexuales (Pág. 239).

El Comercio se comunicó con Sánchez. Sin embargo, ella no respondió su celular. En cambio, sus asesores sí. Ellos nos pidieron insistir al cabo de unas horas, lo que se hizo, pero la parlamentaria tampoco nos atendió.



“Alberto [de Belaunde], si para ti es igual que se besen un hombre con una mujer con que se besen dos hombres en un lugar público, para mí nunca será igual, y si eso es discriminar entonces yo discrimino”.

​​Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular

Martes 25 de junio en su cuenta de Twitter



Esta afirmación es verdadera

La expresión del congresista Becerril es, efectivamente, un claro ejemplo de discriminación hacia las parejas del mismo sexo.

El artículo 2 de la Constitución de 1993, aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimori, establece que “nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

Incluso, el artículo 323 del Nuevo Código Penal indica que la persona que discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo sexual y otros, con “con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas”.

“Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor de dos, ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al numeral 2 del artículo 36°”, agrega la ley.