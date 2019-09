Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

“Atacar al Congreso es una estrategia que le conviene mucho a la izquierda, por eso yo me río mucho de esos parlamentarios. ellos dicen: ‘hay que cerrar el Congreso’, creen que eso les va a dar simpatía. Y cuando uno les dice: ‘Oye, si no quieres estar en el Congreso, ¿por qué no renuncias?’, [responden] ‘no, es que el cargo es irrenunciable’. No, sí es renunciable; en realidad, uno puede mandar un oficio a recursos humanos y decir: ‘a partir de tal fecha no me pague’, y se queda en su casa y no pasa nada…”.

​Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista

Lunes 2 de setiembre en el programa “Nada está dicho” de RPP TV