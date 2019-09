Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

“La historia de Chinchero desfavorable para mi familia comenzó con la emisión del informe de Chinchero (..) Uds saben que salió el informe como tenía que salir, y qué me ha pasado a mí: 12 procesos en la fiscalía, me dijeron que compraba carros, que tenía departamentos, se metieron en mi vida familiar, al final me sacaron de la Contraloría”

Edgar Alarcón, excontralor general

Miércoles 18 de setiembre en el Congreso de la República