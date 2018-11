Verdadero o falso: Tantas veces Pedro Chávarry

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha brindado hasta cuatro entrevistas en la última semana en distintos canales de televisión, entre ellos, Willax, ATV y la cadena internacional CNN.

En todas ellas ha manifestado su intención de no renunciar al cargo, a pesar de los cuestionamientos en su contra por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

El Comercio revisó las declaraciones vertidas en cada una de las entrevistas por parte del titular del Ministerio Público, y verificó la veracidad de las mimas. Aquí un recuento de lo hallado.

“[El fiscal] tiene que pedirme que le dé un lugar, el momento, la hora, en que yo lo pueda recibir”. (6 de noviembre en Willax)

MEDIA VERDAD. Así respondió Pedro Chávarry al anuncio de la citación del fiscal José Domingo Pérez por la investigación a Keiko Fujimori. El artículo 167 del Código Procesal Penal establece que los altos dignatarios, como el titular del Ministerio Público, pueden elegir el lugar de la diligencia, mas no la fecha de esta.

“[Fue] un problema técnico del sistema. Y no solo conmigo, sino con todas las personas dentro del proceso”. (7 de noviembre en ATV)

FALSO. Fueron más de 80 magistrados los que participaron, junto con Pedro Chávarry, en el proceso de ratificación organizado por el CNM. Solo se cambiaron las notas a dos. Uno de ellos, Chávarry. Además, este Diario dio cuenta de cambios en los comentarios de los evaluadores, que no se explican como problemas técnicos.

“Todo el mundo no me lo está pidiendo [renunciar]. Estoy seguro de que tengo el apoyo de la mayoría de miembros del MP”. (7 de noviembre en ATV)

MEDIA VERDAD. Públicamente, el fiscal ha recibido dos comunicados de respaldo. Sin embargo, son al menos seis los pronunciamientos de fiscalías de diferentes partes del país que se expresan en el sentido opuesto. En agosto, el 94% de peruanos informados sobre el caso creía que debía dar un paso al costado, según El Comercio-Ipsos.

“[Lava Jato] Son casos que yo he reactivado porque estaban durmiendo el sueño de los justos e injustos”. (7 de noviembre en ATV)

MEDIA VERDAD. Este año, antes de que Chávarry asumiera el cargo, hubo decenas de allanamientos, entre ellos a inmuebles de Odebrecht, OAS, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y Fuerza Popular. Además, se tomó la declaración a Josef Maiman y se coordinó una con Luis Favre. Sin embargo, todas eran diligencias preliminares.

“[En el país] tenemos prensa muy limitada como para poder llevar adelante nuestros comentarios”. (8 de noviembre en la cadena CNN)

FALSO. También denunció una supuesta “escasa cobertura” a la labor de la fiscalía, a pesar del seguimiento que dan los medios escritos, radiales y televisivos a pesquisas como las del Caso Lava Jato. Además, son reiteradas las veces en las que, a fin de consignar su versión, El Comercio ha intentado comunicarse con él, pero no ha respondido.

“[¿Garantiza que no mintió?] No, no he mentido. Yo he tratado siempre de llevar una vida correcta, sana”. (8 de noviembre en la cadena CNN)

FALSO. Luego de haberlo negado reiteradas veces, en entrevista con El Comercio Chávarry aceptó que asistió a una reunión en la casa de Antonio Camayo, hoy aspirante a colaborador eficaz en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. “No lo conozco, no he estado en reuniones”, había señalado días antes.