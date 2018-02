Familiares de Emerson Fasabi solicitan exhumación de cadáver

Los familiares de Emerson Fasabi, ex vigilante y trabajador de la casa del ex presidente Ollanta Humala, solicitaron al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que inicie el trámite correspondiente para que se realice la exhumación del cadáver del ex militar, a fin de aclarar su muerte.



El pedido se fundamenta en el informe final de la Comisión de Fiscalización sobre el Caso Fasabi, aprobado por unanimidad a principios de febrero, el cual sostiene que el ex trabajador de Ollanta Humala falleció “por ingesta de sustancia tóxica”.

“Nos permitimos solicitarle que interponga sus buenos oficios para que se trámite la exhumación del cadáver de Emerson Fasabi Moscovich, en torno a la investigación […] seguida contra Nadine Heredia y otros, por el presunto delito de secuestro, homicidio calificado”, se lee en el oficio cursado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

“El fin de lo peticionado, sería para demostrar que el occiso habría sido secuestrado, y en el marco de un interrogatorio habría sido torturado para después haberlo obligado consumir una sustancia tóxica que le quitó la vida”, se añade más adelante.

Precisamente, en una conferencia de prensa, el abogado de la familia Fasabi Moscovich, Santiago Balvín, aseguró que el informe congresal respalda la tesis que han venido sosteniendo desde hace tres años: que la muerte del ex militar está vinculada a la pérdida de las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia.

─“Que se aparte del caso”─

Asimismo, también se cursó un oficio al fiscal Fidel Castro Chirinos, quien actualmente lleva a cabo la investigación sobre este caso, para que se exima de las pesquisas debido a que “su forma de actuar ha hecho que dudemos de su imparcialidad”.

“Esa resolución con la que archivó el fiscal fue declarada nula y fue desacreditada por el fiscal superior. Cómo puede archivar el caso sin haber tomado la declaración de la denunciada Nadine Heredia, es absurdo”, sostuvo Santiago Balvín.

Finalmente, Carola Lozano Moscovich, prima de Fasabi, pidió que se respondan los petitorios.

“Que siga adelante el caso y que se haga justicia, quiero ver presos a los culpables que lo han hecho [el envenenamiento] y de esa manera terminaron con su vida siendo tan joven”, expresó Carola Lozano.

