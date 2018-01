El congresista Federico Pariona aseguró que defenderá y apoyará el indulto al ex presidente Alberto Fujimori, pero aclaró que no se ha sumado a la facción de su menor hijo Kenji Fujimori.

Pariona hizo esta precisión a El Comercio a raíz del último tuit publicado por Kenji Fujimori donde anuncia su incorporación al grupo que él denomina los "Avengers" (en alusión a los superhéroes de Marvel).

"No tengo un grupo distinto, soy integrante de Fuerza Popular", afirmó Pariona a este Diario cuando fue consultado por el referido tuit de Kenji Fujimori. "El fujimorismo es uno solo, no hay un grupo conformado", agregó.

-Reunión clave-

Pariona llegó a Lima recién el lunes, y hoy visitó al ex presidente Alberto Fujimori. En la cita, donde también estuvo Kenji Fujimori, Pariona prometió que los apoyaría en la defensa del indulto.

"Apoyo a Kenji en que tenemos que defender el indulto, ver lo positivo del indulto, defender este indulto dado por el presidente de la República. Y lo digo a pesar de haber estado a favor de la vacancia", explicó el legislador de Junín.

También dijo que apoyaba las actitudes y posturas que ha tomado Kenji Fujimori al interior de la bancada. "Tenemos que interpretar que Kenji representa una manera moderna de hacer política", acotó.

En ese sentido, Pariona hizo un llamado a la "calma" en su bancada. Añadió que su pedido va especialmente a los voceros políticos que han pasado a la ofensiva contra el grupo de Kenji Fujimori.

Cuando le preguntamos si se iría con el grupo de Kenji ante una eventual renuncia, Pariona respondió: "No habría que pensar en esto, a mí no me han hecho nada en la bancada, y siempre he sido un hombre disciplinado".

El bloque de Kenji sigue manteniendo su cifra de diez. Al menos por ahora.