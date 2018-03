El congresista de Fuerza Popular Federico Pariona criticó a César Villanueva, quien encabezó la presentación de una segunda moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Según el fujimorista, Villanueva ha firmado la moción de vacancia, no por los motivos expresados en el documento presentado ante el Congreso, sino por el indulto humanitario que PPK le otorgó a Alberto Fujimori.

"Deberían ser directos y decir que la moción es porque no están de acuerdo con el indulto a Alberto Fujimori. Todo indica que hay intenciones distintas al escrito", señaló Pariona a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, expresó que todavía no se ha tomado una decisión en Fuerza Popular. "No tengo dudas de mis convicciones democráticas. Decir que vamos a reflexionar, escuchar, analizar y tomar una decisión, no es dudar", manifestó.

Entrevista @CesarVPeru con @MilagrosLeivaG @CanalATV no cambia nada al discurso del Izquierda, deberían ser directos y decir la MOCIÓN es porque no están de acuerdo con el INDULTO @albertofujimori, todo indica que hay intenciones distintas al escritohttps://t.co/dB2OlThQba — FEDERICO PARIONA (@fedepariona) 11 de marzo de 2018

Esto último fue en respuesta al congresista Juan Sheput, quien dijo que Federico Pariona estaba dudando sobre su respaldo a la moción de vacancia, la cual fue respaldada por la bancada fujimorista de Fuerza Popular.

@JuanSheput no tengo dudas de mis convicciones democráticas. Decir que vamos a reflexionar, escuchar, analizar y tomar una decisión, no es dudar.

De lo que si tengo dudas es de las intenciones que tiene @CesarVPeru pq, entre sus razones, está el indulto @AlbertoFujinori https://t.co/e3RdVWvgzp — FEDERICO PARIONA (@fedepariona) 11 de marzo de 2018

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...