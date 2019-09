Pariona sobre familiares en Congreso: No existe nepotismo, nunca he coordinado contratación

El congresista Federico Pariona, de Fuerza Popular, aseguró que se someterá a las investigaciones para esclarecer los cuestionamientos por la contratación de familiares suyos en el Parlamento, y negó haber cometido algún tipo de falta al Código de Ética o nepotismo.

"Aquí no existe nepotismo. La acusación es tendenciosa. Decir que 'contrata a mi pareja que yo contrato a tu sobrino' es totalmente falso. Nunca he coordinado la contratación de personal con otros congresistas, jamás he faltado al Código de Ética, de ninguna norma del Congreso, así como ninguna ley", aseguró el congresista.

Federico Pariona acusó que, con estas denuncias, están dañando tanto su honra como la de su esposa, Stefanie Kristell Díaz Quiroz, quien trabajó en el despacho de Segundo Tapia, también de Fuerza Popular.

El congresista reiteró que colaborará en todo lo que sea necesario para que se esclarezca este caso, luego que la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (Contigo), se mostrara a favor de abrir una indagación por la contratación de familiares de parlamentarios.

Según un informe del programa "Cuarto Poder", Segundo Tapia contrató a Kristell Díaz, extrabajadora de Federico Pariona y su actual esposa, mientras que este último contrató a José Luis Pérez Tapia, sobrino de Tapia, durante el mismo periodo entre octubre del 2016 y setiembre del 2017.

Otro implicado en estas presuntas irregularidades es Elard Melgar, también de Fuerza Popular, cuya sobrina, Giuliana Melgar Choy, fue contratada por Segundo Tapia. En los mismos meses, Melga procedió a contratar a la sobrina de Tapia, Ana Rosa Pérez Tapia.