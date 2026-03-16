Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)- uno de los organizadores del “Foro de candidatos a la presidencia-elecciones 2026”- brinda detalles de este encuentro, que se realizará el martes. “Queremos conocer las iniciativas de cada uno de los que van a postular el 12 de abril. Este es el objetivo principal”, refirió.

En entrevista con El Comercio, James también remarcó que “es importante” que el Congreso otorgue el voto de confianza al Gabinete Ministerial “para no generar un desgobierno en el país”.

— ¿Qué es lo que espera el empresariado espera del Foro de Candidatos Presidenciales?

Hemos hecho este foro con el objetivo de que vengan los candidatos presidenciales a presentar sus propuestas y sus planes de gobierno. Queremos conocer las iniciativas de cada uno de los que van a postular el 12 de abril. Este es el objetivo principal. Y también queremos hacerles llegar algunas propuestas que tenemos los gremios para ver si las pueden incorporar dentro de sus planes.

— ¿Cuáles son las tres propuestas de la SNI que los candidatos deberían, a su juicio, implementar?

Primero, la desregularización y destrabe de la economía. Creemos que la economía peruana tiene un potencial de crecimiento mucho mayor al que tenemos en la actualidad. Y esto se debe a las trabas que impone la legislación peruana en el sector. Entonces, si podemos dar solución a esta sobrerregulación y [reducir] la cantidad de trámites que se necesitan para hacer actividades privada, la economía pueda desarrollarse a otra velocidad. Otra de nuestras propuestas es sobre la seguridad. Tiene que mejorar el sistema penitenciario, la inteligencia nacional y se debe equipar a la Policía Nacional. Y la tercera tiene que ver con la gobernanza del país. Se debe reducir ministerios y la burocracia. Y apuntar a optimizar la infraestructura.

— ¿Invitaron a los 36 candidatos presidenciales? ¿Cuál ha sido el criterio para definir la participación?

Sí, hemos invitado a todos, hemos querido que todos estén acá. Tenemos confirmados [al cierre de esta entrevista] a cerca de 23 candidatos y seguimos esperando. Se ha invitado a todos, los que no quieren venir, el problema es de ellos, pero los principales van a venir. Y esperemos que los pocos que faltan confirman, lo hagan en estos días.

“Los partidos vinculados a la minería ilegal, no creo que puedan ser la solución para este problema”, afirmó el presidente de la SNI. (Foto: César Campos/ El Comercio)

— En noviembre último, durante la CADE Ejecutivos, solo dos postulantes asistieron. En este foro, de 36, han aceptado 20. ¿Qué tipo de mensaje dan los candidatos que no han aceptado?

Como te habrás dado cuenta, la SNI es mucho más atractiva que el CADE. El principal mensaje que dan los candidatos [cuando los invitamos] es que faltando menos de un mes [para la elección] ellos están viajando a provincias, algunos ya tenían viajes comprometidos y están tratando de ver si pueden moverlos. Esa es la principal excusa que daban.

— ¿El foro es la oportunidad para que los candidatos presidenciales sinceren su postura frente a la minería ilegal?

El foro es una gran oportunidad para que den a conocer a la opinión públicas sobre sus planes de gobierno, entre uno de los puntos está su posición sobre la minería ilegal. Recuerda que después de este foro viene el debate que ha sido programado por el JNE, pero en un debate, como ese, va a ser muy difícil que puedan plantear todas sus propuestas, porque es un cara a cara y ahí más que nada van a haber ataques y defensas. En cambio, este foro es distinto, no es un debate, es un foro donde los candidatos van a hablar directamente a la opinión pública sobre su plan de gobierno. Entonces, este es un formato distinto y es la última oportunidad que tienen para mostrar sus posiciones a nivel nacional.

— ¿Al empresario le preocupa algún candidato en particular? ¿Hay algún plan de gobierno que consideren extremista?

No quiero dar nombres, pero al empresario le preocupa mucho aquellos candidatos que tienen ideologías que se asemejan a la ideología bolivariana, que están de acuerdo con todo lo que pasaba en la Venezuela de Maduro, con lo que pasa en Cuba y en Nicaragua. Ese tipo de ideologías que algunos candidatos también las tienen en sus planes de gobierno son las que nos preocupan y las que creemos que deben ser desterradas.

— El desborde de la criminalidad organizada está poniendo en jaque al país y afecta el crecimiento económico de los pequeños y microempresarios. ¿Cómo ve esta situación? ¿Se espera alguna autocrítica de los partidos políticos, en especial de aquellos que han tenido presencia en el poder?

El tema de la seguridad es el principal que la opinión pública pide resolver. No espero una autocrítica, porque en el foro lo que se espera es una presentación de propuestas. Lo que sí esperamos es que todos los candidatos propongan algo para combatir la inseguridad, a la criminalidad. No creo que haya autocrítica porque eso sería dispararse a los pies en un espacio como este.

— La crisis que atraviesa el país en seguridad y en la política es a consecuencia del populismo marcado de los últimos 10 años y a la falta de diálogo. ¿Ve voluntad en los candidatos presidenciales para que esto cambie?

Obviamente, todos los candidatos hablan sobre la lucha contra la criminalidad, contra la inseguridad. Sobre si tienen la voluntad para que esto cambie, eso lo vamos a ver en su momento, porque una cosa es lo que dice el candidato en una campaña electoral y otra cosa la que hace [en el poder]. Recuerda que la minería ilegal mueve mucho dinero y está participando en las elecciones, está financiando a algunos partidos. La minería ilegal atrae a la delincuencia, trae prostitución, narcotráfico, entre otros males. Entonces, aquellos partidos que de alguna forma estén vinculados a la minería ilegal, no creo que puedan ser la solución para este problema.

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— Hace unas semanas, el presidente del BCR, Julio Velarde, exhortó al próximo presidente a construir coaliciones en el Congreso bicameral que le permitan concluir su mandato. ¿Ve ese escenario viable?

Yo comparto las declaraciones de Julio Velarde. Lo cierto es que, con la bicameralidad, esto va a cambiar, va a ser un poco más difícil vacar a un presidente, porque ahora se necesitará la votación de las dos cámaras y habrá un espacio de tiempo entre una votación y otra. Entonces, va a ser un poco más difícil, por un lado. Y, por otro lado, también parece que serán muy pocos los partidos que pasarán la valla, al haber pocos partidos en el Congreso, tal vez cinco o siete, será más fácil formar alianzas.

— El presidente José María Balcázar está a punto de cumplir su primer mes en el poder. ¿Cómo evalúa su administración?

Es difícil evaluar, porque lamentablemente a los pocos días de acceder al poder ha tenido varias crisis. La principal ha sido la crisis del gas. Ha sido una situación grave, porque ha creado escasez de combustible, ha habido cierres de empresas industriales y el transporte también tuvo problemas. Ha sido un mes con muchos sobresaltos. El Gabinete, que preside [Miralles], ha estado trabajando para pasar estos incendios.

— ¿El gobierno tuvo un buen manejo de la crisis energética? ¿Fue un error la suspender las clases escolares?

El problema [de la ruptura del ducto] fue el domingo 1 de marzo, y el 2 de marzo teníamos un gabinete de crisis en la SNI, hemos tenido reuniones casi todos los días desde que comenzó la crisis. En estas, hemos estado con la PCM, con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en ningún momento he visto a otro gremio sentado con nosotros, ninguno, solo la Sociedad Nacional de Industrias. Nosotros sabíamos de la gravedad del asunto desde el primer momento. Y cuando se tomaron las medidas drásticas, como suspender las clases, nosotros dijimos “ok, se va a afectar las clases de los estudiantes, pero es una emergencia y son medidas drásticas”. Otros gremios salieron con sus comunicados a criticar esta medida, pero esos gremios no estuvieron acá viendo la gravedad de la crisis, estuvieron viendo todo el problema por televisión. Nosotros sabíamos de la gravedad, por eso respaldamos esa medida drástica que era temporal. Si se acababa el gas que iba a las viviendas y al transporte pública, ¿sabes el problema social que se hubiese generado?

— Este miércoles el Gabinete Ministerial de Denisse Miralles solicitará el voto de confianza al Congreso. Algunas bancadas han condicionado su respaldo. ¿Qué consecuencias puede traer una negativa?

Falta menos de un mes para las elecciones, no darle el voto de confianza al Gabinete significa nuevamente buscar ministros para que asuman carteras en medio de esta crisis, yo creo es lo peor que podemos hacer. Es importante que se dé el voto de confianza para no generar un desgobierno en el país. Cada ministro nuevo que entra necesita un tiempo para adecuarse al cargo y ver los temas en proceso y eso es perjudicial. Este gobierno va a tener cuatro meses y medio más, no podemos estar en crisis en crisis cambiando a ministros a cada rato.