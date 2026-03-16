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Resumen

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Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)- uno de los organizadores del “Foro de candidatos a la presidencia-elecciones 2026”- brinda detalles de este encuentro, que se realizará el martes. “Queremos conocer las iniciativas de cada uno de los que van a postular el 12 de abril. Este es el objetivo principal”, refirió.

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