Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, consideró que la nueva primera ministra, Denisse Miralles, ha demostrado “capacidad y temple”, cuando estuvo al frente del MEF, sobre todo “en temas tan difíciles como Petroperú”. Agregó que “el Perú ya no aguanta seguir en esta crisis política constante”.

Tipo de trabajo:

Entrevista