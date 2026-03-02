— En la mañana del martes, el primer ministro era Hernando de Soto, pero horas después terminó jurando Denisse Miralles para ese cargo. ¿Cómo interpreta esta situación?

A ver, esto nos tomó por sorpresa. Durante todo el martes hasta bien entrada la tarde hubo “bolas” de que Hernando de Soto había renunciado. Después en una radio, De Soto dijo que no y que todo seguía adelante, que iba a jurar. Luego llegaron otras noticias que no y al final [la jura de Miralles como PCM] fue una sorpresa. Lo que interpreto es que hubo algún tipo de desavenencias entre De Soto y el presidente de la República para conformar el Gabinete y eso al final ha hecho que De Soto no sea el primer ministro.

— Institucionalmente, ¿cómo deja al país esto?

Obviamente, no está bien. Pero al final de cuentas lo importante es el Gabinete que ha jurado y que tiene como primera ministra a Denisse Miralles. A Miralles la conocemos, porque ha sido ministra de Economía y Finanzas, hemos trabajado con ella desde la época en la que fue viceministra con José Saladir [en el MEF]. Consideramos que es una persona capaz y con mucha experiencia en el sector público. Nos deja satisfechos de que [la titular de la PCM] sea una persona que se ha ocupado de controlar el déficit fiscal, que ha hecho algunas reformas o que está en camino algunas reformas en Petroperú. Entonces, eso nos da cierta confianza de lo que va a suceder después. Y también está el hecho de que han jurado algunos ministros que nosotros también habíamos dicho que deberían quedarse. Por ese lado, creo que es positivo.

— De Soto he referido que existe presencia de Perú Libre y de Alianza para el Progreso en el nuevo Gabinete. ¿En cuánto afecta este cuoteo en cargos de alto nivel?

Para nosotros era necesario que algunos ministros continúen, sobre todo los que están dedicado a la producción y economía nacional. Por ejemplo, Óscar Fernández y César Quispe han continuado a Trabajo y en Producción. Eso es positivo. Lo que sí no nos ha gustado para nada es que haya salido Teresa Mera del Mincetur y han puesto a una persona que no conocemos, que no sabemos muy bien la trayectoria sobre comercio exterior, no está claro y eso nos deja muchas dudas.

Hay un montón de ministros que no conocemos, pero claro, hay que ser realistas. José María Balcázar ha accedido a la Presidencia en una votación [en el Congreso] en la cual me imagino que se deben haber negociado votos y claro, eso significa que va a tener que ceder alguna participación en el Gabinete. Me imagino que esa es parte de la lógica política. Entonces, que haya gente de APP, de su partido Perú Libre era más o menos lo esperable.

— ¿Le preocupa la influencia que pueda tener Vladimir Cerrón en este gobierno?

Obviamente, que preocupa […] Él no estaba a favor de que Hernando de Soto sea primer ministro. Creo que tampoco le ha gustado la composición de este Gabinete [de Miralles]. No estoy seguro que sus críticas hacia el presidente son para las cámaras. Pero, de hecho, que me preocupa que pueda tener incidencia o influencia en este gobierno. Hay que esperar, porque los principales ministros son personas a las que conocemos, que han trabajado bien y son personas capaces.

— El presidente Balcázar ha señalado que va a incluir a Cerrón en la ronda de diálogo con los líderes de los partidos políticos. ¿Es peligroso que un prófugo de la justicia tenga llegada con el mandatario?

Sí, el hecho no es porque sea un prófugo de la justicia, sino por la ideología de este señor, una ideología cercana al chavismo, a la izquierda radical y a Cuba. Ese es el gran problema. Ya sabemos a dónde conduce esa ideología. Pero nosotros estuvimos el sábado [21 de febrero] con el presidente, él nos dijo que no es miembro del partido Perú Libre, que fue invitado y nos dijo claramente que él no es comunista. Él pudo nombrar a un primer ministro de izquierda y no lo ha hecho. Entonces, hay que esperar un poco. Yo creo que el Gabinete de por sí no está mal.

— ¿Cómo califica la actitud de un sector del Congreso, que terminó censurando a Jerí?

Mal, yo no estaba de acuerdo para nada. Con la unión de gremios sacamos un comunicado, donde señalamos que se debía investigar cualquier hecho delictivo, pero que el presidente Jerí debió continuar. Si se demostraba que había algún hecho que amerite sanción, pues se la sancionaba. Pero al final las investigaciones no se han acabado. Y la mayoría de juristas decían que [su destitución] debió realizarse a través de una vacancia y no una censura.

El mecanismo de la vacancia se está utilizando de mala forma y hay que reglamentarlo de una vez. No podemos seguir vacando a presidentes a cada rato. Sobre la censura, el Congreso ha abierto una especie de caja de Pandora.

“Balcázar ha accedido a la Presidencia en una votación [en el Congreso], eso significa que va a tener que ceder alguna participación en el Gabinete”, afirmó el presidente de la SNI. (Foto: Joel Alonzo/ Archivo El Comercio)

— Fuerza Popular y APP señalan a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, como el responsable de esta nueva crisis. Pero el exalcalde rechaza esto y los acusa de no haber apoyado a María del Carmen Alva para llegar a Palacio. ¿Quién o quiénes son los responsables?

A ver, yo creo que hay muchos responsables. Todos los partidos políticos tienen parte de la responsabilidad. Primero, porque faltando tan poco para las elecciones, un mes y medio, se haya buscado censurar o vacar a un presidente sin que se hayan terminado las investigaciones en su contra. Me pareció un poco apresurado. Y, segundo, porque si vas por ahí [la destitución], tienes que tener más o menos claro quién podría ser el reemplazante. Eso no se dio.

Y, por último, en la votación para elegir al nuevo presidente del Congreso y, por ende, al presidente de la República, al ser secreta, nunca se sabrá quién votó por quién. Pero las cosas no estaban de todo claras. Ha habido votos que fueron a donde no deberían ir. La culpa por la crisis es compartida.

— ¿Miralles reúne los requisitos para conducir un Gabinete Ministerial en medio de la crisis política?

Miralles ha sido una buena ministra de Economía y Finanzas, ha demostrado capacidad y temple, sobre todo en temas tan difíciles como Petroperú. También para controlar el déficit fiscal. El reto que tiene ahora al ser primera ministra es muy grande, porque estamos en medio de una crisis por el Fenómeno de El Niño, que al parecer será fuerte. Su primera responsabilidad será tratar de minimizar los efectos del Fenómeno de El Niño y ayudar a los ciudadanos que están sufriendo con este desastre natural. Yo creo que tiene toda la capacidad para hacer esta gestión.

— ¿Cuáles son las metas mínimas que debe tener el gobierno de Balcázar? ¿Qué puede dejar en cinco meses?

En cinco meses es muy poco tiempo, en realidad son cuatro meses o tres meses y medio. Primero debe luchar contra los efectos de el Fenómeno de El Niño. También garantizar elecciones limpias y transparentes. Eso es clave. Además, se tiene que continuar con este gran impulso a la economía peruana. El año pasado se cerró muy bien y eso no puede parar. Me da cierta tranquilidad que esté Miralles en la PCM y Gerardo López en el MEF. Cuarto, el principal problema del Perú es la inseguridad, no es mucho lo que se puede hacer en este poco tiempo. Este es un gobierno “débil” porque no tiene una bancada fuerte y en época electoral ningún partido va a querer acercarse al gobierno de turno. Entonces, más que eso no se le puede pedir.

— Renovación Popular ha adelantado que no dará el voto de confianza…

Son decisiones políticas que se toman en el calor de una batalla electoral, pero yo confío en que sí le den el voto de confianza. ¿Qué ganamos no dándoselo? Más desgobierno.

— En los últimos 10 años, contando a Ollanta Humala, el Perú ha tenido nueve presidentes. ¿Cómo puede el país superar esta espacie de bucle?

Tiene que haber una reforma en la gobernanza del país y la tiene que hacer el próximo Congreso. Tienen que cambiarse el instrumento de la vacancia, también de la valla, no podemos tener 36 partidos, es una locura. Esto no puede volver a suceder. Tiene que ser más difícil formar un partido. También de alguna manera debe haber menos transfuguismo en los partidos. Porque si no vamos a estar en lo mismo todos los años. El Perú ya no aguanta seguir en esta crisis política constante. Estamos creciendo a 3,5% a pesar de esta gran crisis. ¿Cómo estaríamos creciendo sin esta crisis? Estaríamos creciendo mucho más arriba.

— Son 36 candidatos a la presidencia de la República. Y de estos, menos de un tercio supera el rubro “otros” en las encuestas. ¿Cuáles son los riesgos que usted observa a raíz de esta fragmentación?

El primer riesgo es que vamos a tener un Congreso fragmentado también y eso va a crear cierta inestabilidad a la hora de tomar decisiones. Otro riesgo es tener un gobierno sin una mayoría o sin una buena representación parlamentaria que ayude a que la gobernanza sea más fácil y evitar estos vaivenes políticos [de los últimos años]. Si el gobierno que entra [en julio] no tiene una base sólida en el Congreso vamos a tener los mismos problemas que ahora.

— Desde la Confiep han planteado que los empresarios formales aportes financieramente a los partidos, a fin de no dejar el camino libre a las economías ilegales. ¿Comparte esta postura?

Han cambiado las leyes, ya se puede aportar. Los límites han subido, eso está claro. Y yo creo que es bueno que esto se sepa y que los aportes sean transparentes, de empresas formales a los partidos. Estamos totalmente de acuerdo, que se sepa quién ha aportado y cuánto.

— ¿La SNI tiene a algún postulante favorito?

No, la Sociedad Nacional de Industrias no tiene ningún postulante favorito. Nosotros estamos teniendo reuniones con todos los partidos. Ya nos hemos reunido, hasta ahora, con ocho candidatos y seguimos reuniéndonos, porque lo que hacemos es escuchar sus propuestas y también nosotros presentar todas las propuestas que hemos preparado para que ellos si lo tienen a bien las tomen dentro de su plan de gobierno. Nosotros somos apolíticos, no defendemos a ningún partido político, pero obviamente estamos, eso sí, por los candidatos o los partidos que propugnan por una economía social de mercado. No queremos ni vamos a apoyar nunca a partidos o candidatos con tendencias de izquierda radical, más ligados al chavismo o a Cuba.

— Rafael López Aliaga ha propuesto retornar a la unicameralidad, eliminar las AFP y que cada trabajador pueda abrir cuentas previsionales en bancos, y que el Banco de la Nación compre oro informal, “que haya sido obtenido sin matar a nadie”. ¿Cómo evalúa estos planteamientos?

No estoy de acuerdo con la primera, yo creo que la bicameralidad va a ser buena para el país. Pero es mi opinión y respeto la de Rafael López Aliaga. Pero insisto en que va a ser mejor para el Perú [que el Congreso] tenga dos cámaras.

Sobre las AFP, para mí, han sido buenas para el país. Hay que hacer algunos cambios en las leyes de las AFP, sobre todo en el tema de las comisiones que cobran, pero yo creo que el tema de los aportes provisionales debe ser debatido con más profundidad. No estoy de acuerdo en cerrar las AFP y en eliminarlas. Pero sí en revisar todo el sistema, en eso sí estoy de acuerdo. Con respecto a comprar oro es una propuesta bien atrevida.

— Keiko Fujimori postula por cuarta vez a la presidencia, luego de haber pasado tres veces consecutivas al balotaje, pero no haber logrado ganar. ¿Cómo ve esta postulación? ¿Su momento ya pasó?

Keiko Fujimori tiene una base sólida de personas que votarían por ella y se refleja en las encuestas. Ella tiene todo el derecho de postular. Obviamente, el antifujimorismo o antikeikismo es muy fuerte. Y creo que es la persona con mayor antivoto. Por eso, es muy difícil si ella pasa a segunda vuelta que pueda triunfar ante otro candidato. Pero todo cambia en la política y todo puede pasar. Ella tiene todo el derecho a postular.

— El actor cómico Carlos Álvarez se ubica tercero en algunas encuestas. El candidato aún no ha profundizado en sus propuestas, sobre todo en seguridad ciudadana. ¿Está preparado para ser presidente, a su juicio?

Tuvimos una reunión con él hace varios meses, pero en ese momento todavía no era candidato. No conocemos a su equipo económico ni su plan de gobierno. Próximamente, seguro vamos a tener una reunión con él y ahí veremos sus propuestas. Todavía son generales. De lo que hemos escuchado, es una persona sensata que tiene conceptos claros.