El ministro de Justicia, Félix Chero, aseguró que existe un plan sistemático para vacar al presidente de la República, Pedro Castillo, luego de la difusión de dos audios que tiene como protagonista a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Chero señaló que “este tipo de comportamientos” de la titular del Parlamento no le hacen bien al país ni a la democracia, pues enfatizó que, con ello, se busca desestabilizar al país y destituir al mandatario.

“Esto es un acto recurrente en los diferentes anuncios que se hacen. No olvidemos que siempre ha habido una intención de vacar al presidente, ahora se pone de manifiesto este plan sistemático, que es lamentable porque viene desde la presidenta del Congreso, que representa a uno de los poderes más importantes del Estado”, declaró a la prensa.

En ese sentido, el miembro del gabinete ministerial consideró que estas situaciones evidenciarían un presunto plan para sacar a Castillo Terrones del poder y tienen que ser investigados.

“Consideremos que este tipo de situaciones tienen que ser investigadas sin lugar a dudas, como tienen que ser investigados todos aquellos actos que pretenden generar una desestabilización del estado de derecho y la democracia”, agregó.

Asimismo Félix Chero resaltó que los que impulsan la vacancia contra el jefe de Estado son las bancadas de Fuerza Popular y de Renovación Popular. Por tal motivo, dijo que María del Carmen Alva estaría siendo utilizada como un instrumento para llevar a cabo esto.

Declaraciones del ministro Félix Chero

Audios de Alva

En el primer audio que se difundió se escucha a la presidenta de Congreso asegurar que, desde la Comisión de Constitución, le indicaron que las elecciones en caso proceda una vacancia de Pedro Castillo serán solo presidenciales.

“El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, se escucha en la grabación.

En el segundo material, difundido este lunes, la presidenta del Congreso asegura que tiene a las Fuerzas Armadas de su lado en caso quieran destituir al mandatario y en el escenario que él quiera cerrar el Legislativo.