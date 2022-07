El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, cuestionó el secuestro de periodistas perpetrado por ronderos en Cajamarca, pero aseguró que un “hecho aislado” no puede perjudicar a las rondas campesinas en todo el país.

“He señalado que se tiene que investigar y sancionar estos actos que son reprochables desde todo punto de vista y se encuentra en investigación”, comentó durante un recorrido oficial este sábado por Lambayeque.

“[¿Deberían desaparecer las rondas campesinas?] No. Un hecho aislado no puede desnaturalizar la esencia y el rol histórico de las rondas. Las rondas han contribuido a la pacificación nacional”, agregó.

El titular del ministerio señaló que el accionar de los ronderos que retuvieron a Eduardo Quispe y su camarógrafo, el pasado martes 5 de julio, para obligarlos a leer un comunicado en señal abierta no puede afectar a todos los ciudadanos que integran las rondas campesinas.

En esa línea, aseguró que desde su sector están trabajando para promover leyes que permitan regular la actuación de las rondas ratificando la importancia de su labor y respetando los derechos de las personas.

En otro momento, Félix Chero comentó las declaraciones del primer ministro, Aníbal Torres, quien en su momento cuestionó el secuestro que sufrieron los periodistas de Cuarto Poder.

“El premier ha dado una declaración desde su particular punto de vista. No consideramos que el premier tenga una intención de generar una confrontación con los medios de comunicación. No creo que sea la intención esa”, estimó.

Por esto, el ministro aseguró que desde el Ejecutivo hay un pleno respeto por la libertad de expresión y la libertad de prensa.