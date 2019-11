El procurador anticorrupción del Callao, Engie Herrera, informó que en lo que va del año se han dictado sentencias con orden de captura contra 50 personas vinculadas a delitos cometidos durante la gestión como gobernador del Callao de Félix Moreno, quien a la fecha lleva casi 10 meses en la clandestinidad.

A través de un cruce de información con la Policía Nacional del Perú, este Diario corroboró que, de los 50 casos proporcionados por el procurador Herrera, 24 órdenes de captura se encuentran vigentes. Es decir, más de 20 exfuncionarios se encuentran prófugos de la justicia.

Félix Moreno pasó a la clandestinidad en enero de este año tras ser condenado a cinco años de cárcel como responsable directo de la venta ilegal de un terreno del Estado en el fundo Oquendo, en el distrito de Ventanilla. Por este mismo caso fue sentenciado el empresario pesquero Óscar Peña Aparicio.

Otro nombre en la lista de prófugos es el de Marco Antonio Palomino Peña, que fue gerente general en la gestión de Moreno, también por el caso del fundo Oquendo.

Otros exgerentes ligados a Moreno en calidad de prófugos son Carlos Solís Gayoso y Salvador Castañeda Córdova. Ambos fueron condenados a cinco años de cárcel por el manejo irregular de fondos de las multas y papeletas durante la gestión de Moreno al frente de la Municipalidad del Callao, entre los años 2006 y 2010.

Un mes después de ser condenado por el Caso Oquendo, Moreno recibió otra sentencia de cinco años por colusión en la construcción de la sede de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, conocido como Caso Córpac. Omar Hernández, abogado de Moreno en este proceso, indicó que el fallo está en apelación, pero aclaró que no tiene comunicación con el exgobernador.

El procurador Herrera dijo que no se tomaron las previsiones necesarias. “En varios casos instamos por la prisión preventiva, pero esto no fue tomado en cuenta. El resultado ahora se ve en el Callao. Vamos a juicios orales y los procesados no aparecen”, afirmó.

Herrera criticó a la policía por el alto número de exfuncionarios prófugos. “Y tenemos que decir que la red de corrupción que estuvo enquistada en el Callao ha tenido nexos con agentes policiales”, manifestó a El Comercio.

—Otros casos—