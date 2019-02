Félix Moreno: ¿Quiénes más fueron condenados por el Caso Corpac?

El prófugo ex gobernador regional del Callao Félix Moreno fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva el pasado viernes por el Caso Corpac, pero no fue el único condenado en ese proceso. También se les encontró responsabilidad penal a otros once encausados, entre ellos Susana Pinilla, ex ministra de Trabajo y de la Mujer del segundo gobierno de Alan García.

El juez Gino Delzo Livias del Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao señaló que a Félix Moreno se le hace responsable de haber concertado, cuando era alcalde provincial del Callao, con funcionarios de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, (Corpac), para realizar un convenio marco que les permitió evitar llevar a cabo un concurso público para ejecutar la construcción de la nueva sede de la empresa aeroportuaria.

Esa concertación permitió que la ejecución de la obra se encargara a la empresa municipal Finver que no tenía experiencia en construcción. El Estado desembolsó S/21 millones por esa obra que quedó inconclusa.

►“Sentencia a Félix Moreno demuestra lucha frontal contra la corrupción en el Callao”

►Moreno fue sentenciado a cinco años de cárcel por Caso Corpac

A Susana Pinilla Cisneros, entonces integrante del directorio de Corpac, se le impuso cinco años de cárcel efectiva. Igual pena se le dio a Luis Vallejo Leigh , Fernando Noblecilla Zúñiga, Julio Závala Hernández y Percy Velarde Zapater. Todos ellos ex funcionarios de Corpac.

Velarde Zapater también fue gerente legal de Proinversión y es investigado por la fiscalía por estar relacionado con la presunta concesión irregular de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur a un consorcio integrado por Odebrecht.

A Raúl Lanatta Lanatta y Walter Tello Castillo, también ex directores de Corpac, se les impuso una condena de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, la misma que se deberá ejecutar bajo reglas de conducta por el plazo de tres años.

Como cómplices primarios se condenó a cinco años de cárcel efectiva a Julio Larenas Nieri (ex funcionario de Corpac), Antonio Palomino Peña (ex gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad del Callao) y Andrés Villarreyes Dávila (ex funcionario de la Municipalidad del Callao) por el delito contra la administración pública.

Con la misma participación pero con una pena de cuatro años de prisión privativa de la libertad suspendida se condenó a Julio Echazu Peralta, ex gerente general de desarrollo humano de la Municipalidad del Callao.

Félix Moreno deberá pagar en forma solidaria S/50 millones junto a los condenados Miguel Angel Asencios Vega, Marco Antonio Palomino Peña, Eber Adalberto Ramírez Sánchez y Óscar Peña Aparicio por daño patrimonial.