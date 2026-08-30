icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Ávalos Roldán, subraya que Lima también debe prepararse para posibles lluvias de gran nivel por el fenómeno El Niño. Refiere que las lloviznas que causó la DANA Aníbal ya nos han dado una muestra de cuáles son algunas zonas vulnerables.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista