Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Estamos frente a un fenómeno que es mucho más fuerte que los del 97 y el 82”, sostuvo el ministro Marco Vinelli. (Foto: César Bueno / GEC)
“Estamos frente a un fenómeno que es mucho más fuerte que los del 97 y el 82”, sostuvo el ministro Marco Vinelli. (Foto: César Bueno / GEC)
/ CBM NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Alexander Villarroel Zurita

— En la capital empiezan a notarse los efectos del Fenómeno El Niño. Los primeros reportes en distintos puntos del país, como Tumbes, son preocupantes. ¿El Perú está hoy mejor preparado para enfrentar este fenómeno? ¿Qué dicen los indicadores en este punto?

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Entrevista

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?