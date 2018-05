El ex ministro de Justicia Fernando Olivera dijo no tener alguna responsabilidad que lo involucre en el Caso Lava Jato. El también ex legislador se presenta ante la comisión del Congreso que investiga hechos y proyectos que involucran a funcionarios del Estado peruano.

Al inicio de su presentación, recordó que en el 2005 se investigó en el Parlamento su presunta participación en el destrabe de objeciones de la contraloría al proyecto de la carretera Interoceánica Sur, no hallándose responsabilidad en él.

“No he tenido ninguna intervención en este caso ni como ministro, ni como embajador, ni nada de nada”, aseveró en la Comisión Lava Jato.

Cabe recordar que Olivera fue titular de Justicia entre los años 2001 y 2002 y canciller por unos días en agosto del 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Sobre este pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva por la coima que habría recibido de Odebrecht a fin de que la empresa se adjudique los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

“Espero y confío en la justicia y las investigaciones que venimos realizando den sus frutos. Y que caigan todos, los peces gordos sobre todo. Los jefes de las bandas criminales que se organizan para robar el dinero del pueblo concertadamente con algunos que no merecen ser llamados empresarios privados, sino delincuentes”, también señaló Olivera.

La participación de Fernando Olivera en la Comisión Lava Jato inició hacia las 10:04 a.m. Fue citado a fin de que informe sobre su participación en la adjudicación del proyecto de la Carretera Interoceánica Sur al consorcio liderado por Odebrecht.