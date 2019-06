Fernando Olivera: investigación en mi contra es por una "declaración política"

Fernando Olivera, ex candidato presidencial y ex embajador del gobierno de Alejandro Toledo, acudió esta mañana -y por segunda vez en una semana- a declarar ante el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, que lo investiga por el presunto delito de tráfico de influencias vinculado a Odebrecht.

Sobre la decisión de la fiscalía de incluirlo en las indagaciones, Olivera aseguró que se han utilizado declaraciones "políticas" que hizo en el 2005 y reiteró su seguridad en que su proceso será archivado.

"Es un refrito, en verdad, porque todo lo basan en una conferencia de prensa que yo di el 13 de agosto [del 2005] cuando rompimos el acuerdo de gobernabilidad y moralidad con Perú Posible y en una declaración política di cuenta del trabajo del Frente Independiente Moralizador (FIM) del cual era presidente. Es el único hecho", señaló ante la prensa.

Fernando Olivera, quien el jueves pasado también declaró ante el equipo especial de la Fiscalía, fue incluido en las investigaciones por presuntas irregularidades en la licitación de la carretera Interoceánica Sur, una de las cuatro obras en las cuales Odebrecht ha admitido actos de corrupción en el reciente acuerdo de colaboración eficaz.

#URGENTE En este momento, se encuentra declarando Fernando Olivera en calidad de investigado por su participación como ministro de Justicia en la concesión de la Interoceánica Sur durante el gob. de Toledo. La diligencia la realiza el fiscal José Domingo Pérez. @Politica_ECpe pic.twitter.com/KnTN6ZLs23 — Graciela Villasís (@gvillasis) 20 de junio de 2019

En aquellas declaraciones del 2005, Fernando Olivera afirmó haber conversado con el entonces contralor general, Genaro Matute, para absolver las observaciones que se habían planteado a la obra de la Interoceánica Sur.

"Es un refrito que siguen y siguen [usando] sin encontrar nada, pero no se cansan. Lo usan como campaña de desprestigio. Quiero decir que, desde el 2017, cuando los voceros de la corrupción, empezaron esta campaña, siempre me puse a disposición de la fiscalía", manifestó el ex candidato presidencial.

Fernando Olivera concluyó saludando que el Ministerio Público lo esté citando y esté investigando su caso.

"Con la verdad por delante, (la fiscalía) tendrá toda la información que permita, en su momento, archivar esta denuncia maliciosa. Yo siempre he cumplido con mi deber, he trabajado honradamente y dado todo mi tiempo al servicio de la patria", indicó Olivera.