El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró que el mandatario José Jerí tuvo una “actitud incorrecta” en sus reuniones con el empresario Zhihua Yang y dijo esperar que brinde las explicaciones necesarias a la Comisión de Fiscalización de ese poder del Estado.

En declaraciones a los periodistas, indicó que dicho grupo de trabajo se reuniría el próximo 3 de febrero, luego de la semana de representación, a fin de definir la citación a Jerí Oré para que declare sobre el tema.

“Las cosas que han sido publicadas muestran una actitud incorrecta del presidente Jerí. De hecho, yo creo que el Congreso, lo que tiene y puede hacer es a través de la Comisión de Fiscalización que, según tengo entendido, ya ha tomado cartas en el asunto y que de acuerdo a su presidente, va a convocar al presidente Jerí a que dé explicaciones”, expresó.

“Yo espero que el presidente Jerí tenga a bien dar las explicaciones necesarias a la Comisión de Fiscalización, cuya siguiente sesión debe ser, si no me equivoco, el día 3 de febrero porque la siguiente semana tenemos semana de representación”, agregó.

Señaló que desde el punto de vista del Congreso, lo que debe hacer la Comisión de Fiscalización es invitar a Jerí Oré y hacer allí todas las preguntas del caso, incluyendo la reunión con el empresario chino Ji Wu Xiaodong, que tenía una orden de arresto domiciliario.

“Ha habido una reunión en Palacio con una persona que estaba con prisión domiciliaria. No sé cómo es posible que una persona en esa situación pueda ingresar a Palacio, se supone que tiene que haber un registro y las personas que están con requisitoria o con esa situación deberían ser detenidas de inmediato”, acotó.

“Hay un problema allí que van a tener que resolver en Palacio de Gobierno porque sin duda es una equivocación, un error”, añadió.

Fernando Rospigliosi enfatizó que José Jerí debe “recapacitar” y corregir los errores que ha cometido, pues tanto el Ejecutivo como el Congreso se encuentran empeñados en la lucha contra la delincuencia y en garantizar elecciones “limpias, libres y transparentes”.

“El presidente debe recapacitar seguramente y corregir los errores que ha cometido. Espero que sea así por el bien del país porque en este momento estamos todos empeñados, en primer lugar, en la lucha contra la delincuencia, y en segundo lugar, en tener elecciones limpias, libres y transparentes, que es lo que todos deseamos para poder salir adelante”, sentenció.

El titular encargado del Congreso también se mostró en contra de una eventual vacancia de Jerí Oré señalando que no contribuye a la estabilidad en medio de un proceso electoral.

“Mi opinión personal es que estoy en contra de eso. Estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilícito en el presidente, tiene todo el derecho de denunciarlo y procesarlo a partir del 29 de julio de este año”, acotó.

“Pretender a estas alturas un cambio en la Presidencia de la República por sospechas, que es lo que hay hasta ahora y que pueden ser fundadas o no, pero que de ninguna manera -en mi opinión personal- deberían motivar cosas como esas, crear más inestabilidad en medio de un proceso electoral que ya está en marcha y para un país que ya ha tenido varios eventos de esta naturaleza en los últimos años”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, nuevas imágenes difundidas el último domingo por “Cuarto Poder” revelan que el mandatario volvió a encontrarse con Yang el martes 6 de enero, esta vez en el Centro de Lima, dentro de una tienda del empresario.

El registro en video muestra a Jerí ingresando alrededor de las 6 p.m. a la tienda “Market Capón”. En las imágenes se le observa subir al segundo piso acompañado por Yang.

A diferencia de la cita en San Borja -a la que acudió encapuchado-, en esta ocasión el presidente utilizó lentes oscuros. Durante su permanencia en el local también se le ve hablando por teléfono.

Según informó “Cuarto Poder”, el establecimiento había sido clausurado por la Municipalidad de Lima ese mismo día por operar con un giro distinto al autorizado.

Jerí evitó responder a los requerimientos del programa periodístico, que el último viernes le solicitó precisar cuántas reuniones ha sostenido con Yang fuera de la agenda oficial. Sin embargo, “Punto Final”, que también difundió las imágenes, informó que Palacio de Gobierno aseguró que Jerí acudió al local para comprar caramelos chinos.