El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró que el nombramiento del economista Hernando de Soto como jefe del Gabinete Ministerial en el gobierno del mandatario José María Balcázar “no es una mala opción”.

En declaraciones a los periodistas, señaló que De Soto tiene una larga trayectoria nacional e internacional, y dijo que su designación en el cargo ha sido “una sorpresa” para muchos.

Asimismo, Rospigliosi Capurro estimó que Hernando de Soto podría transmitir “sensatez”, que es lo que se necesita en este periodo de crisis política luego de la censura de José Jerí como titular del Congreso.

“A título personal debo decir que el señor Hernando de Soto es un hombre con una muy larga trayectoria nacional e internacional. Ha sido, supongo para muchos, una sorpresa que el presidente de la república lo haya nominado para la Presidencia del Consejo de Ministros y dentro de las posibilidades que habían o de lo que se esperaba, me parece -en mi opinión personal- que no es una mala opción”, expresó.

“Es un hombre que tiene amplios conocimientos sobre muchos temas y creo que podría comportarse con sensatez, que es lo que se necesita en este periodo de crisis. Ahora bien, hay que ver cuál es el gabinete, cosa que no conocemos. Eso me parece muy importante”, agregó.

El titular encargado del Parlamento también confía en que Hernando de Soto tenga “influencia y decisión” en la nominación de los ministros que deberían jurar este martes 24 de febrero, previa coordinación con Balcázar Zelada.

“Ojalá que el señor Hernando de Soto, que tiene conocimiento sobre lo que es la realidad nacional, pueda tener una influencia importante y llegar a la nominación de nuevos ministros”, acotó.

Rospigliosi también dijo esperar que este martes 24 realmente se pueda tener un nuevo Gabinete Ministerial, a fin de que pueda presentarse ante el Congreso a solicitar el voto de confianza.

“Expreso mis deseos de que ese gabinete sea lo más razonable y responsable posible, y que tengan a bien presentarse a la brevedad en el Congreso de la República para la discusión y el trámite correspondiente, porque eso es muy necesario para acabar con esta incertidumbre que nuevamente se ha instalado en el país a raíz de los últimos acontecimientos”, subrayó.

Sobre posible censura de Balcázar

Rospigliosi reiteró que no procede la censura contra el presidente de la república, más sí la vacancia, pero no descartó que el escenario de José Jerí se repita con José María Balcázar.

“¿Es posible otra vez hacer lo mismo? Bueno, si ya se hizo una vez. Espero que no vuelva a ocurrir y si alguien quiere por alguna razón destituir al presidente Balcázar, tendrían que recurrir a la vacancia. Es mi opinión personal”, manifestó.

“Ya hemos visto que sucedió una vez y yo no puedo garantizar que vuelva a suceder porque no depende de mí, sino de la mayoría”, agregó.

Respecto a la denuncia constitucional presentada contra Balcázar por los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, y que aún no ha sido vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rospigliosi dijo que la presidenta de ese grupo de trabajo, Lady Camones (Alianza para el Progreso), es quien debe responder.

“Insisto, ¿por qué no ha avanzado? No lo sé, hay que hacer esa pregunta a la persona que preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque son organismos independientes que hacen lo que deben hacer de acuerdo a la votación de sus miembros”, refirió.

“El presidente del Congreso o ninguna persona tiene capacidad de intervenir o decidir sobre lo que hace una comisión o subcomisión. En el caso de lo que se ha presentado contra el señor Balcázar, ya se verá si prospera o no, pero como es evidente estamos en una situación donde él está ocupando la Presidencia de la República y tiene ciertas protecciones legales adicionales”, añadió.

Finalmente, Fernando Rospigliosi descartó la posibilidad de un indulto para el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple una condena en el penal Barbadillo por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022.

“Eso es inviable, requiere el visto bueno de una comisión, en fin, una serie de trámites que por supuesto no están en este momento disponibles, eso creo que no va a ocurrir y si ocurriera, sería una gravísima violación de la ley y de la Constitución, y allí sí estaríamos en serios problemas”, sentenció.