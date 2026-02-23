Resumen

El titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió al nombramiento de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró que el nombramiento del economista Hernando de Soto como jefe del Gabinete Ministerial en el gobierno del mandatario José María Balcázar “no es una mala opción”.

