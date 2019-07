Tuesta califica de "muy grave" que no se haya eliminado el voto preferencial

Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, cuestionó que el pleno del Congreso haya realizado cambios en tres de los seis proyectos por los cuales el Ejecutivo planteó cuestión de confianza, entre ellos el de la paridad y alternancia para que se mantenga el voto preferencial en las elecciones generales para el Congreso.

"Lo que me parece muy grave es que un punto central que estaba asociado a la paridad y alternancia era el voto preferencial, también asociado a la democracia interna. La supresión del voto preferencial tenía el sentido de colocarlo en las elecciones internas, para poder ahí elegir entre miembros del partido para que se haga una lista que iría cerrada a las elecciones generales. Pero ahora el voto preferencial se aplica ahí y también en la elección general", indicó en entrevista a Canal N.

Fernando Tuesta señaló que mantener el voto preferencial para elegir a congresistas, tal y como se ha venido aplicando hasta ahora en todas las elecciones generales, significa que "no hemos avanzado nada".

"El 2021 vamos a tener una elección presidencial y para el Parlamento con voto preferencial. No hemos avanzado nada. Y no queda claro si, en adelante, se elimina. Es claro que para el 2021 sí vale. Entiendo el entusiasmo por la paridad y alternancia que ha ido creciendo, pero el voto preferencial no ha ayudado siquiera para completar el 30% de la cuota de mujeres", indicó el analista político.

Tuesta también criticó que se haya implementado una disposición transitoria que exime a los partidos políticos ya creados de realizar elecciones abiertas y obligatorias, lo que terminará generando confusión entre la ciudadanía.

"Crean dos categorías para un mismo proceso y la confusión absoluta, además de la frustración porque si a mí me han dicho que esto va a ser abierto y encima obligatorio, voy a encontrar que no es así. Hay que explicar que, para el 2021, no es así pero que para el 2026 sí se espera que esté todo arreglado", indicó.

Para Fernando Tuesta, el proyecto sobre inmunidad parlamentaria aprobado por el Congreso es el que más se aleja de la iniciativa inicial del Ejecutivo, a pesar de que la última versión que fue aprobada de alguna forma incluye una participación de la Corte Suprema para que acuda al Tribunal Constitucional a pedir el levantamiento del fuero si es que el Legislativo no toma una decisión tras 45 días.

"El proyecto de inmunidad parlamentaria es el más complicado y el que más se distancia de la propuesta. Eso es claro y creo que no requiere interpretación", acotó.

En ese sentido, Fernando Tuesta consideró que la reacción que tome el Poder Ejecutivo ante las aprobaciones del pleno del Congreso será exclusivamente política.

"Entiendo que a través de versiones periodísticas el Gobierno estaba atento y era parte de las negociaciones a través de las bancadas que le son afines, así que entiendo que (estas aprobaciones) no les sorprende. Creo que el propio primer ministro (Salvador del Solar) dijo que al menos se han cumplido 5 de 6. No sabría decir cómo va a reaccionar el Gobierno", concluyó.