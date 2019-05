“Si no hay acuerdo entre el Congreso y el gobierno no habrá reforma”

El politólogo Fernando Tuesta consideró que la Comisión de Constitución, la Presidencia del Congreso y el gobierno deben llegar a un acuerdo para promover la reforma política. Agregó que si no existen estos lineamientos será muy difícil que esta propuesta, que incluye 12 proyectos (cuatro plantean cambios constitucionales), prospere.

“Si no hay participación y acuerdos tantos en la Presidencia del Congreso y el gobierno no habrá reforma. Entre ellos se necesitan. Si cada uno se queda en su esquina el problema es que no va a prosperar”, manifestó Tuesta, quien presidió Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, en comunicación con El Comercio.

“Por ejemplo, de qué vale si [los proyectos] son aprobados en comisión si luego la Presidencia del Congreso no lo agenda [en el pleno], de qué vale si esto va con el apuro que se requiere y el gobierno observa las leyes, tiene que haber un acuerdo”, agregó.

Tuesta también afirmó que los 12 proyectos que presentó el Ejecutivo hace casi un mes deben discutirse “y esperamos aprobarse” con prioridad y que luego se puede seguir con el código electoral.

“Conforme se vayan aprobado [los proyectos de la reforma política] pueden pasar al pleno y pueden promulgarse, no es un paquete cerrado en el sentido de que tienen que terminar de discutir todos y aprobarse todos a la vez. En cambio el código sí necesita discutir y aprobarse todos los artículos para que se apruebe el código en general”, remarcó.

“El número de proyectos es abrumador”

La Comisión de Constitución, dirigida por la congresista fujimorista Rosa Bartra, aprobó ayer con los votos de Fuerza Popular y el Apra un cronograma para el debate de la reforma política y electoral. Pero este documento no prioriza los 12 proyectos elaborados por el equipo de Tuesta a solicitud del gobierno.

La propuesta de Bartra divide 138 proyectos, entre reformas constitucionales, leyes orgánicas y leyes ordinarias, en 17 grandes bloques. El cronograma establece que el debate de estas iniciativas debe concluir el 2 de julio.

Fernando Tuesta dijo que “es muy difícil que por esa vía se llegue” a concretar la reforma política para el 2021. Añadió que “hay un problema de tiempo”.

“Si uno toma en cuenta cuántos proyectos de ley se ven en una comisión resulta que ahora el número [de iniciativas] es abrumador y no solo es el tema de la cantidad, algunos artículos merecen un especial debate, que es lo que nosotros habíamos consignado en el informe”, indicó.

Detalló que existe una norma que impide modificar las reglas electorales un año antes de los comicios. Es decir, todo cambio se debe realizar como máximo en abril del 2020.

Advirtió que si las cuatro reformas de carácter constitucional, entre ellas la referida a la inmunidad parlamentaria, no se aprueban en esta legislatura, estas ya no podrán aplicar en las próximas elecciones generales.