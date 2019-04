"La reforma ayuda a los partidos estructurados y no a los cascarones"

El politólogo Fernando Tuesta dijo que está satisfecho con los proyectos de ley que el Ejecutivo presentó, en base a la propuesta que hizo Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política que dirigió. Agregó que guarda la esperanza de que el Congreso apruebe el proyecto que establece que los procesos penales contra los parlamentarios sean de “competencia exclusiva” de la Corte Suprema.

— Una de las propuestas de su comisión es modificar el artículo 93 de la Constitución para que los procesos penales contra congresistas sean de “competencia exclusiva” de la Corte Suprema. ¿Cree que está propuesta es viable en un Parlamento que lleva más de seis meses sin levantar la inmunidad de arresto de Edwin Donayre?

Es cierto que este es un tema muy discutido y que también alcanza mucho al desempeño del Congreso, pero si realmente queremos una reforma que mejore las instituciones, entre ellas el Parlamento, es una medida [que se debe aplicar]. Ayuda porque sustrae al Congreso de la acción de levantamiento de inmunidad, como ha ocurrido en algunos países como en Chile. Esta reforma no se ha hecho a espaldas ni en contra del Congreso. Nosotros abrigamos la esperanza de que esto también pueda ser aprobado.

— El Congreso anterior, con votos de partidos ya inscritos, aprobó subir el número de firmas para la inscripción de una agrupación política. ¿Por qué en este Parlamento respaldaría eliminar las firmas?

Porque si uno lee nuestra propuesta, esta es una formulación integral y no como la que teníamos antes que eran siempre inconexas. Además, creemos que la propuesta si ayuda a los partidos realmente estructurados y no a los cascarones. Los partidos estructurados, dentro del estándar peruano, no tienen por qué temer y hay seis básicamente. La idea es limitar, pero no de manera arbitraria, la presencia de partidos a aquellos que son realmente existentes.

— Eliminar la presentación de firmas para inscribir un partido parece una buena medida contra la corrupción. ¿Han evaluado que el riesgo podría trasladarse ahora al proceso de búsqueda de por lo menos 12.500 militantes para poder colocar candidatos?

Por eso es lo importante de la reforma integral. Claro que sí, podría ocurrir, por eso [la propuesta] está atada a la elección interna, que es sumamente importante, la elección interna coloca un umbral del 1.5% [de los que sufragaron en la última elección general], un partido cascarón jamás podría llegar a alcanzar un porcentaje de esa naturaleza de participación en sus internas.

— ¿Por qué se propone eliminar la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral?

Toda esta reforma no es para este gobierno, sino para el que se inicia en el 2021, por lo tanto no estamos pensando en favorecer o perjudicar a nadie. Y en esa evaluación consideramos que medidas como esa [la vacancia por incapacidad moral] lo único que han hecho es ser una suerte de cajón de sastre para deshacerse de un mandatario y eso no puede ser. Las referencias que hacían las constituciones sobre la incapacidad moral en el siglo XIX eran a la incapacidad psicológica, pero se ha tomado acá como cualquier cosa y eso es peligroso.

— ¿Por ejemplo, qué sucedería si se repite una situación como de Alberto Fujimori?

Para empezar, el ex presidente Fujimori abandona el cargo, prácticamente fuga. Y el trámite [de vacancia] se hace posteriormente, no le recibieron la renuncia y le aplican esta medida que es elástica, donde entra cualquier cosa y eso no puede ser, el ajuste que hemos hecho es en un sentido positivo.

— ¿El Ejecutivo ha realizado cambios a la propuesta original de la comisión?

No, detalles en realidad, hemos estado revisando, esto recién lo han entregado ayer [miércoles] por la tarde. Lo hemos estado revisando y seguimos revisando y casi no hay cambios significativos. Nos ha dado particular satisfacción ese hecho, que se haya tomado casi todo el paquete.

