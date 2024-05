El presidente del Consejo de Ministro, Fernando Zavala, afirmó que el nombramiento de Susana de la Puente como embajadora del Perú en el Reino Unido podrá contribuir a negociar un nuevo acuerdo comercial con el país que decidió abandonar la Unión Europea.

En diálogo con Canal N, el primer ministro dijo que se nombró a Susana de la Puente porque "es una banquera con experiencia internacional" que puede cumplir un rol importante "en estas épocas donde existe el Brexit.

"[Susana de la Puente] es una persona que puede contribuir a ser embajadora en el Reino Unido de forma importante. En un contexto donde ese país ya no es parte de la Unión Europea, seguramente se tiene que negociar un nuevo acuerdo comercial", sostuvo.

Asimismo, Fernando Zavala refirió que la banquera "es una persona que ha contribuido, como muchas otras, a la campaña" y que tiene "una experiencia profesional importante".

-¿Vizcarra a Canadá?- El primer ministro también se refirió a rumores que apuntan que el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, sería nombrado embajador del Perú en Canadá.

"Es un tema que también lo he escuchado. [...] Eso se verá, no es un tema definitivo, seguramente se evaluará y lo discutirá con el presidente", señaló Fernando Zavala, quien añadió que él no ve directamente el tema de cancillería.

En tanto, el jefe del Gabinete Ministerial dijo que MarínVizcarra "sigue siendo vicepresidente y está en funciones". Sin embargo, agregó que no solo tiene el rol de reemplazar al presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando se ausenta.

"También tiene un rol de ayudar en diferentes sectores. Además, conoce mucho el Perú, así que nos está ayudando mucho en este proceso de trabajar mejor con las regiones. Ytambién está la segunda vicepresidenta que es Mercedes Aráoz", dijo finalmente.

