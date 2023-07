La presidenta Dina Boluarte manifestó en su Mensaje a la Nación su respaldo a un eventual retorno a la bicameralidad, pues considera que el actual modelo político ha generado “severas fracturas institucionales”. La jefa de Estado comentó también que esta es una de las conclusiones a las que arribó la comisión de expertos constitucionalistas conformada en su gobierno.

“Quizá sea el momento de debatir si el modelo de representación proporcional, que data del año 1962, ha sido el más adecuado para la consolidación del sistema de partidos y el ejercicio de la representación política”, dijo la jefa de Estado en su discurso ante el Congreso.

Boluarte ha planteado también una nueva configuración para la representación nacional a través de distritos uninominales, “que requerirán asignar las curules con un criterio de mayorías”. Añadió que “al menos la primera vez los asientos podrían asignarse a mayorías absolutas, realizándose una segunda vuelta allí donde ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos válidos . Así, el efecto reductor del número de partidos será menos brusco”.

La presidenta ha dicho también que no se le debe “temer” al debate de la bicameralidad. Para ello, ha propuesto que la elección individual de diputados debe estar acompañada del relanzamiento de un Senado elegido en distrito nacional único, “donde los asientos sean asignados con la cifra repartidora. La idea es tener pues, una Cámara de Diputados de mayorías y un Senado proporcional ”.

De otro lado, Boluarte adelantó la presentación de un proyecto de ley para “normalizar” el modelo político. Se trata de una propuesta para modificar el artículo 77 del Reglamento del Congreso para garantizar el estudio y dictamen del procedimiento de trámite de las autógrafas de ley que sean observadas por el Ejecutivo.

“El espíritu de esta norma es contribuir a mejorar la calidad de nuestras leyes. Sobre el particular, debo expresar mi preocupación debido a las siguientes cifras: De 243 leyes recientemente expedidas, 129 de ellas han sido promulgadas, 57 son declarativas y varias de ellas afectan la caja fiscal y la prohibición de iniciativa de gasto”, detalló la presidenta.

Viabilidad

El pasado 3 de junio, el pleno del Congreso no alcanzó los 87 votos necesarios para aprobar el retorno a la bicameralidad sin pasar por un referéndum. Estuvo a solo un voto de conseguir que el tema no sea sometido a consulta popular. Debido a este resultado, el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), hoy primer vicepresidente del Congreso, presentó una reconsideración a la votación.

La propuesta fue aprobada con 82 votos a favor, 32 en contra y 3 abstenciones. Tras lo cual el pleno, a propuesta de Guerra García, pasó en cuarto intermedio el proyecto de reforma constitucional.

Constitucionalistas consultados por El Comercio comentaron que la aprobación de la bicameralidad es aún compleja, aunque algunos señalaron que no deja de ser una propuesta que puede tener alcances positivos.

El profesor en derecho constitucional de la PUCP Heber Joel Campos precisó que debido a que la bicameralidad se encuentra en cuarto intermedio en el Congreso, el debate puede ser retomado en cualquier momento. En caso el Ejecutivo materialice su propuesta, esta deberá acumularse.

“Para que la elección de los diputados se haga mediante el sistema electoral mayoritario (distritos uninominales), esta se podría acumular al dictamen a favor de la bicameralidad y enriquecer la discusión al respecto”, dijo.

Sin embargo, considera que su eventual aprobación es aún compleja . “La última vez que se sometió a votación esta iniciativa no alcanzó los 87 votos necesarios (se requieren 87 votos en dos legislaturas consecutivas para su aprobación directa por el Congreso). Y si este nivel de respaldo no se alcanza, la única vía disponible sería una votación con mayoría absoluta en el Congreso y una convocatoria a referéndum que, muy probablemente, sería contraria a esta iniciativa”, recordó.

Para el constitucionalista, el entrampamiento es, sobre todo, político. “El problema en torno a la bicameralidad es, en estos momentos, esencialmente político. El Congreso carece del respaldo ciudadano. Y en esas condiciones su aprobación podría resultar contraproducente. Sin perjuicio de que sea una medida necesaria, que podría contribuir a mejorar la calidad de la representación”, resaltó.

“El problema en torno a la bicameralidad es, en estos momentos, esencialmente político. El Congreso carece del respaldo ciudadano. Y en esas condiciones su aprobación podría resultar contraproducente. Sin perjuicio de que sea una medida necesaria, que podría contribuir a mejorar la calidad de la representación”. Heber Joel Campos Profesor de derecho constitucional (PUCP)

Finalmente, comentó que “el gobierno (y ojalá en coincidencia con el Congreso) debería promover una metodología de discusión y apertura que permita ‘validar’ esta propuesta para hacerla más cercana al ciudadano. Lo que se necesita en estos momentos respecto a un cambio tan significativo de nuestra Constitución orgánica es convencer antes que imponer ”.

Por su parte, el constitucionalista Bruno Fernández consideró que los términos planteados en el mensaje de la presidenta resultan interesantes porque no solo propone el retorno a la bicameralidad, sino un cambio en el sistema de repartición de escaños, tanto en una eventual cámara de diputados como de senadores.

“En algunas jurisdicciones ha funcionado, sobre todo para mejorar la representación. Algo que se debe incluir es aumentar el número de representantes, que es impopular, pero 130 resulta bastante poco. Es viable. Cómo se eligen y reparten los escaños tendría que ser debatido, pero es posible ”, comentó Fernández a El Comercio.

Aunque coincidió con Campos que el debate se encuentra entrampado en estos momentos, por lo que primero es necesario el consenso político. Y eso dependerá también de los términos en que sea abordada la propuesta de bicameralidad, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de rechazo en la consulta popular del 2018.

“Más allá de la bicameralidad, lo que genera rechazo es cómo es aterrizada. En el referéndum [del 2018] era una propuesta del Ejecutivo y de Martín Vizcarra. Hubo debate y al final el mismo Ejecutivo le dijo a la ciudadanía que vote en contra por las posibilidades de reelección de congresistas como senadores. Más allá de ser impopular o no [la propuesta], va a depender de los elementos que le ponga el Congreso”, precisó.

“Más allá de la bicameralidad, lo que genera rechazo es cómo es aterrizada. En el referéndum [del 2018] era una propuesta del Ejecutivo y de Martín Vizcarra. Hubo debate y al final el mismo Ejecutivo le dijo a la ciudadanía que vote en contra por las posibilidades de reelección de congresistas como senadores. Va a depender de los elementos que le ponga el Congreso”. Bruno Fernández Constitucionalista

También mencionó que lo primero a esperar es el texto que vaya a presentar el Ejecutivo para ser acumulado al existente en el Congreso. Pero también comentó, en el plano político, que esta declaración de la presidenta Boluarte puede verse como “una forma de acercamiento con estas bancadas [que defienden la bicameralidad], habría que verlo con el proyecto de ley en mano, pero en principio sí”.

Finalmente, el constitucionalista Erick Urbina también opinó que la bicameralidad es un proyecto viable como propuesta para mejorar la representación. Aunque también depende los ánimos que pueda encontrar esta iniciativa en el Parlamento.

“Los distritos uninominales, el senado, son positivos. Es algo que merece ser debatido y podría generar consenso ahora que hay una Mesa Directiva conformadas por los distintos polos. Es importante porque el Perú esta sub-representado y necesitamos elevar el número de representantes, dejar de lado lo de los distritos electorales y pasar a los uninominales que puedan acercar los candidatos a los ciudadanos”, desarrolló Urbina.

“Los distritos uninominales, el senado, son positivos. Es algo que merece ser debatido y podría generar consenso ahora que hay una Mesa Directiva conformadas por los distintos polos. Es importante porque el Perú esta sub-representado y necesitamos elevar el número de representantes". Erick Urbina Constitucionalista

Añadió que el retorno a la bicameralidad, siguiendo el sistema planteado, podría tener como impacto el acercamiento del representante a los ciudadanos, “y tendríamos un senado de distrito único, con lo cual aseguramos la representación nacional y la de distrito”.

Sin embargo, para el constitucionalista el retorno a la bicameralidad debe pasar por referéndum y “quien debe salir a hacer campaña son no solo los políticos, principalmente la academia para explicar a la ciudadanía por qué conviene hacer esas reformas. Si no queremos un Congreso como el actual, tenemos que cambiar las reglas”.

Modificación del artículo 77 del Reglamento del Congreso

La presidenta también adelantó la presentación de un proyecto de ley para modificar el artículo 77 del Reglamento del Congreso, esto con el fin de que las autógrafas observadas por el Ejecutivo tengan un mayor razonamiento antes de su aprobación por insistencia.

Al respecto, el constitucionalista Heber Joel Campos dijo que “en uno de sus extremos hace referencia al tiempo que puede tomarse una comisión ordinaria para dictaminar los proyectos de reconsideración o de insistencia de autógrafas observadas por el ejecutivo. El único punto de ese artículo que podría ser objeto de esta propuesta del gobierno sería ese. Los demás aspectos (qué tiempos puede tomarse el Congreso para dictaminar un proyecto, o sobre qué materias pueden versar estos) son de competencia exclusiva del congreso. Y por ende no pueden ser materia de una iniciativa del gobierno”.

Además, comentó que quizás la propuesta del Ejecutivo apunte a elevar el quórum necesario para aprobar la insistencia de una autógrafa observada. “Actualmente esta asciende a la mayoría legal de congresistas. Pero diversos expertos sugieren que se eleve a dos tercios del número legal. En caso se aprobara una medida en ese sentido, el poder de veto legislativo del gobierno sería prácticamente imbatible. Tendría un gran poder sobre la función legislativa del Congreso”, finalizó.

Mientras que Fernández indicó que esta propuesta es necesaria porque la práctica del Congreso ha sido “insistir muy rápido, pero no hay un debido análisis de las observaciones del Ejecutivo, teniendo en cuenta que son los ministerios u organismos del Ejecutivo los que van a implementar”.

Aunque no se ha detallado en qué consistiría esta iniciativa, Fernández considera que uno de los cambios podría ser, por ejemplo, el obligatorio paso de comisiones de las autógrafas que retornan y que no sean trasladadas directamente al pleno. “Que haya pasos para invitar al Ejecutivo a sustentar su observación, entre otros. Son pasos que no se señalan, pero hay opciones para mejorar el proceso”, resaltó.

Por último, Urbina recordó que hasta hace unos años esta práctica no era usual debido a que el gobierno solía tener una mejor representación en el Parlamento y, cuando se observada una autógrafa, esta se archivaba o se ponía en “eterna agenda”. “El Parlamento se impone. Muchas de las leyes aprobadas por insistencia son declaradas inconstitucionales, el TC las corrige. Una reforma al artículo 77 me parece positivo”, opinó.