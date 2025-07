Se registraron incidentes en el Congreso de la República durante el mensaje a la Nación ofrecido este lunes 28 de julio por la presidenta Dina Boluarte, con motivo del 204.º aniversario de la Independencia del Perú.

Durante su intervención, la mandataria defendió su actuación frente a la crisis política y aseguró que su gobierno fue víctima de una ofensiva violenta desde el inicio. “Se construyó una narrativa por la cual los golpistas eran las víctimas y quienes defendimos el orden democrático, los victimarios” , afirmó.

Tras ellos se produjo uno de los momentos más tensos. Y es que, el congresista Jaime Quito se acercó a la mandataria exhibiendo una bandera con el mensaje: “Dina, el pueblo te repudia”, lo que generó reacciones en el hemiciclo y la intervención de la Mesa Directiva.

Jaime Quito exhibió una bandera con el mensaje: “Dina, el pueblo te repudia”. (Foto: GEC)

Del mismo modo, el parlamentario Wilson Quispe se paró en medio del hemiciclo, mostrando un cartel y luciendo un polo con mensajes alusivos a las víctimas de las manifestaciones. Luego de unos segundos, abandonó el recinto. Desde el estrado, la presidenta Boluarte le respondió con un gesto de despedida y la palabra: “adiós”.

Wilson Quispe mostró un cartel y se retiró mientras la presidenta le decía “adiós”. (Foto: GEC)

Por su parte, Ruth Luque alzó una fotografía de Rosalino Flores Valverde, ciudadano cusqueño fallecido durante las protestas contra el gobierno entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La parlamentaria representa precisamente a la región Cusco, de donde era originaria la víctima.

A estos incidentes se sumó el congresista Roberto Sánchez, quien también se manifestó abiertamente durante el discurso presidencial. Fue captado sosteniendo un cartel que pedía la libertad del expresidente Pedro Castillo, actualmente sometido a juicio oral por intento de golpe de Estado. Cabe recordar que Sánchez fue inicialmente procesado por los mismos hechos, aunque luego fue excluido del caso por la Corte Suprema.

Roberto Sánchez pidió la liberación de Pedro Castillo en pleno hemiciclo. (Foto: Captura/YT/Latina)

El gesto del parlamentario se produjo justo cuando la mandataria defendía su decisión de asumir el poder en diciembre de 2022. En su intervención, Boluarte señaló:

“ Muchos me critican por haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas. Sin embargo, pregunto, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera asumido el gobierno y no hubiera actuado, actuando con absoluto respeto al orden democrático y a la institucionalidad? [...] Preferí cumplir el deber de recuperar el país”.

Boluarte aseguró que, de no haber asumido el mando, el Perú habría caído en una crisis institucional aún más profunda. Añadió que su decisión contó con el respaldo de las instituciones del Estado, incluyendo el Congreso, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.