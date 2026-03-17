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"Hay escasez de personal de salud, deberian ser 3.8 medicos por mil habitantes y en Perú es menor", dijo Molinelli. Foto: GEC
"Hay escasez de personal de salud, deberian ser 3.8 medicos por mil habitantes y en Perú es menor", dijo Molinelli. Foto: GEC
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que modernizará "3 mil centros de salud en el primer año” y elevará el gasto en dicho sector de 5 % a 6 %.

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