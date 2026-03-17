La candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que modernizará "3 mil centros de salud en el primer año” y elevará el gasto en dicho sector de 5 % a 6 %.

Durante su exposición, Mollineli, quien estuvo en la presidencia del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) desde marzo del 2018 hasta agosto del 2021, precisó que “el problema es la falta de hospitales y de estión, y eso se demuestra en que más del 40% de consultas se resuelve fuera del primer punto de atención”.

“Hay escasez en el personal de salud, pues según la OMS deberíamos tener 3.8 médicos por mil habitantes, pero aquí es menos. Vamos a descentralizar los servicios de salud para que lleguen a las comunidades más alejadas. Se tiene que acabar con los oligopolios de farmacéuticas y que los ciudadanos tengan sus historias clínicas en todo el Perú. Debe haber un operador único, crear redes territoriales y medicamentos a precios accesibles””, sostuvo.

Asimismo, Molinelli indicó que la salud mental y enfermedades transmisibles tendrán también la prioriedad, al igual que los programas para la detección de cáncer.

En otro momento de su intervención, criticó que los partidos políticos tengan injerencia en los centros de salud. “Los partidos políticos no pueden ser dueños de la vida y salud de peruanos. Hay que acabar con la familai de partidos que coman y se vuelven dueños de los hospitales“, anotó.

Seguridad ciudadana y delincuencia

En este punto, la postulante de Fuerza y Libertad propuso utilizar “patrullaje inteligente, uso estratégico de la inteligencia y mano firme contra los ilegales que han pasado las fronteras y delinquen en nuestro país”.

“Se tiene que invertir en zonas críticas con geolocalización y respuestas rápidas, recuperar espacios públicos. Al señor Kast (presidente de Chile) le diremos que nuestro país no es la puerta trasera de Chile”, acotó.

El “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026” es organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.