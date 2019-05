Fiscal Abia: En dos semanas se resolverá investigación contra asesores de Chávarry

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta acudió la mañana de este jueves hasta la Gerencia General de Peritajes de la Fiscalía de la Nación para realizar la diligencia de deslacrado y visualización de los videos de vigilancia que se incautaron como parte de la investigación que se sigue contra un grupo de ex asesores del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Los ex funcionarios no aforados son investigados por su participación en la irrupción de las oficinas lacradas por el equipo especial Lava Jato y que correspondían a Juan Manuel Duarte, ex asesor de Pedro Chávarry, ubicado en la sede principal del Ministerio Público de la avenida Abancay.

Entre los investigados están la ex asesora Rosa María Venegas, el suboficial superior PNP Juan Víctor Arias Contreras; y los técnicos de segunda PNP James Durán Rodríguez Zavaleta y Hugo Robles Chiang.

Estos tres últimos trabajaban como escoltas del fiscal supremo Pedro Chávarry.

Luego, decidió incluir en las pesquisas al ex asesor Juan Manuel Duarte Castro, al ex secretario general de la Fiscalía de la Nación Aldo León, al ex gerente de Seguridad del Ministerio Público Juan Asmat, al ex jefe de gabinete de asesores Max Aranda Hernández y al militante aprista César Sandoval.

"Se trata de una diligencia de deslacrado y visualización. Son 29 discos duros externos que se están visualizando", informó el fiscal Reynaldo Abia a su salida de la diligencia.

De otro lado, informó que ya se encuentra en la etapa final de la investigación, por lo que su pronunciamiento se conocería dentro de dos semanas.

"Máximo serán quince días o dos semanas en las que nos estaremos pronunciando. Estamos avanzando, incluso, para resolverlo antes de las dos semanas", anunció a El Comercio.

Cabe precisar que todos ellos son investigados como presuntos autores de los delitos de destrucción de envolturas, sellos o marcas puestos por la autoridad y encubrimiento real. Al momento de su pronunciamiento decidirá si incluye en delito de corrupción (cohecho activo).