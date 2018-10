El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez inició este viernes la sustentación de prisión preventiva por 36 meses en contra de Vicente Silva Checa y aseguró que el abogado, si bien no figuraba formalmente con algún cargo al interior del partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) sí desempeñaba un rol importante al interior de la organización.

Según el fiscal, Vicente Silva Checa no integraba la estructura legal detallada en los estatutos declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero sí estaba en el “núcleo duro” de la presunta organización criminal que se instaló al interior del partido y que habría sido liderada por Keiko Fujimori.

“Más allá de que ya se ha identificado, descrito y caracterizado quién es Keiko Fujimori, la cúpula estaba integrada por el imputado Vicente Silva Checa, que no ostentaba cargo. […] No era visible”, refirió José Domingo Pérez al poco de iniciar la audiencia programada para las 10:00 a.m.

Como se recuerda, el representante del Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva en contra de 11 personas por presunto lavado de activos, requerimiento que viene sustentando ante el juez Richard Concepción Carhuancho desde el miércoles y se deberá hacer por cada uno de los imputados.

Precisamente, este viernes tocó el turno de revisar el caso de Vicente Silva Checa, a quien se le imputa ser uno de los asesores legales de la cúpula de Fuerza Popular, integrada también, según la tesis fiscal, por los asesores Ana Vega y Pier Figari.

“El Ministerio Público no está afirmando que el partido Fuerza 2011 sea una organización criminal; sino que un grupo de personas tomó este partido para realizar sus actividades criminales”, remarcó el fiscal en otro momento.

En su sustentación, José Domingo Pérez indicó que “es una verdad procesal” que Vicente Silva Checa “está ligado al ex asesor Vladimiro Montesinos”. Citó, en ese sentido, una sentencia dictada en su contra.

Domingo Pérez aseveró que, “en su condición de asesor de la cúpula de poder liderada por Keiko Fujimori, dentro de la estructura política de Fuerza 2011, [Silva Checa] ha tenido poder de decisión en temas más relevantes”.

“Lo que nos permite determinar con alto grado de probabilidad que ha participado de forma activa dentro de la organización brindando asesoría y asistencia a sus integrantes para realizar actos de conversión, transferencias; y ocultamiento y tenencia para desaparecer todo rastro de ilicitud del dinero”, puntualizó.